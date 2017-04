La demanda nacional tira del sector residencial

El informe indica un impacto gradual del Brexit sobre el sector residencial andaluz, frente a la incertidumbre inicial. La economista Miriam Montañes dijo que es la demanda nacional la que está tirando del sector y dentro de él, un 20% de residentes que no tienen nacionalidad española pero al que no afectaría el Brexit. «Reino Unido aporta muy poquito», dijo. No obstante, Doménech piensa que la depreciación de la libra perjudicará y que la posibilidad de un ‘hardBrexit’ trae malos augurios.

Doménech descartó que haya riesgo de volver a sufrir una burbuja inmobiliaria: «Para nada estamos volviendo a los niveles de antes de la crisis, ni en precios ni actividad ni empleo».