La oposición da por hecho que la candidatura de Susana Díaz implica un «camino de no retorno»

La oposición de Susana Díaz en Andalucía acoge el anuncio de la presentación oficial de su precandidatura a las primarias del PSOE con la convicción de que la presidenta andaluza se va para no volver. Pese a la insistencia del PSOE sobre que nada va a cambiar y que Díaz seguirá al frente de la Junta si es elegida secretaria general de los socialistas, sus oponentes en el Parlamento autonómico, PP, Podemos, Ciudadanos e IU, coinciden en que no será así. Para el PP andaluz, la presidenta«ha iniciado un camino en el que ha pesado más el PSOE que la gestión de Andalucía» e incluso si pierde las primarias, «no puede volver », expresó su portavoz, Elías Bendodo.

«Que Andalucía sea segundo plato para la señora Díaz no lo van a entender los andaluces. Si pierde las primarias, no puede volver a Andalucía», reiteró el portavoz del PP andaluz. También Podemos coincide en que Susana Díaz se va para no regresar. «Cuando uno toma una decisión tiene que asumir también las consecuencias y Susana Díaz ha decidido embarcarse en una tarea que a medio plazo va a ser incompatible con la Junta», dijo Teresa Rodríguez a Europa Press.

Hasta su socio Ciudadanos da por hecho que con la inscripción de su precandidatura ayer en Ferraz, Susana Díaz ha iniciado «un camino de no retorno», según expresó Juan Marín, portavoz del partido naranja y uno de los políticos de la oposición con mejores relaciones con la presidenta.

Los partidos dividen sus preferencias para suceder a la presidenta entre Jiménez Barrios y María Jesús Montero

Para Bendodo, Susana Díaz «ha iniciado un camino en el que ha pesado más el PSOE que la gestión de Andalucía»

Marín llegó a decir en una sesión plenaria que se fía de Susana Díaz porque es alguien que cumple «su palabra». Ahora sorprende que le lleve la contraria. El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, reiteró con enojo que Díaz seguirá como presidenta con independencia del resultado de las primarias, por lo que envió un mensaje a Juan Marín: «Es un tema zanjado del que no toca hablar». Pero Marín remacha: «Si alguien aspira a ser líder de su partido es porque quiere llegar a la Presidencia del país y si gana las primarias la próxima convocatoria electoral para Díaz no serán las andaluzas».

En una entrevista con Europa Press cuestionaba esta semana pasada: «Ambos cargos son compatibles, pero ¿le va a preocupar más qué suceda en el PSOE de Asturias o qué problemas tengan los almerienses para llegar a final de mes?».

Las frases de Marín dudando de la palabra de la presidenta no significa que haya deterioro del pacto que ambos mantienen en el Parlamento para sacar adelante iniciativas legislativas de la Junta. De hecho ayer mismo, mientras daba por sentado la marcha definitiva de la presidenta a Madrid, PSOE y Ciudadanos sellaban dos acuerdos importantes, uno para materializarse esta misma semana, la aprobación de la ley de guarderías con los ocho diputados del partido naranja en el Pleno parlamentario del miércoles; y un segundo acuerdo a más largo plazo, la creación de una oficina anti fraude, con su puesta en marcha en noviembre o diciembre.

La aparente contradicción es aclarada por el propio Marín, convencido de que esta es una legislatura de transición, como lo fue la de 2008-2012, cuando Chaves cedió el testigo a Griñán. El portavoz de C’s Andalucía está dispuesto a facilitar el traspaso de poderes en la Junta andaluza, aunque con un nuevo pacto distinto al actual.

Marín expresó ayer que miraba con «optimismo» que hubiera cambios en la Presidencia. El político de Sanlúcar de Barrameda apuesta de forma clara porque el sucesor sea el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, otro gaditano como él y con quien mantiene buenas relaciones.

Abandono y dejadez

PP y Ciudadanos difieren en cómo gobierna Díaz. Para los populares hay «abandono y dejadez» y el ejecutivo de Díaz «no funciona» porque la presidenta está embarcada en las primarias desde hace meses, según expresó Bendodo. Para C’s, no es verdad que no se esté gestionando porque hay consejeros haciendo su trabajo, según Marín.

Los dos partidos sí están de acuerdo en facilitar la sucesión para dar estabilidad a Andalucía hasta las próximas elecciones. Bendodo respondió con un sí con condiciones a la invitación de Marín de negociar una transición tranquila. «Estamos dispuestos a negociar siempre que supongan una mejora de todo lo que se ha hecho en Andalucía durante 30 años de régimen socialista, pero no vamos a sentarnos para dar un sí a todo, ni un cheque en blanco», aseveró el portavoz del PP andaluz.

Para la coordinadora regional, Teresa Rodríguez, será difícil que sus 15 diputados voten al sucesor de Díaz después de que la parte «susanista» de este partido facilitara la investidura de Rajoy. Podemos coincide con IU en ver con mejores ojos a la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero, como la sucesora de Díaz en la Junta. En esto ambos partidos discrepan de C’s, mientras el PP no se pronuncia. Para Teresa Rodríguez la alternativa más «lógica» es la de Montero, pero cree que Díaz situará a Jiménez Barrios para que «no le haga sombra».