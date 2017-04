Nieto critica las formas en que Moreno le aparta de la presidencia del PP de Córdoba

El presidente del PP de Córdoba y secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha lamentado que se haya decidido «en Madrid o Sevilla lo que conviene a los militantes de Córdoba», tras la aplicación de incompatibilidad que le impedirá presentarse a la reelección como líder provincial.

En un encuentro con periodistas en Córdoba recogido por Efe, Nieto calificó de «absurda» la aplicación de incompatibilidad del cargo de secretario de Estado con el de presidente provincial, una medida tomada en un proceso que, a su juicio, «no se ha gestionado todo lo bien que debería», por lo que se siente «agraviado».

No obstante, ha asegurado que acata la decisión y que no se presentará, a pesar de que éste era su deseo, porque podría parecer que se plantea «batalla» entre el PP de Córdoba y la dirección regional y nacional, y porque no se plantea nada que «pueda perjudicar al PP de Córdoba». Tan seguro se mostró el exalcalde de Córdoba que ha planteado su apuesta para presidir el partido toda vez que él no podrá presentarse, y que sería el actual número dos en la provincia, el secretario general Adolfo Molina.

Nieto se ha mostrado molesto ante la decisión tomada por el partido, y precisó que solo ha mantenido «dos conversaciones», una con el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y otra con el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno. «Decidir en Madrid o en Sevilla lo que le conviene a los militantes de Córdoba no es lo correcto, porque los militantes de Córdoba tienen la suficiente experiencia, capacidad, conocimiento y compromiso con el partido como para saber si conviene un presidente que viva en Córdoba o no».

Además, apostilla que la enmienda que se presentó sobre incompatibilidad tiene «una redacción extraña» y «ambigua», y que «hay una incompatibilidad histórica» que no comparte, como el hecho de que «los diputados nacionales no pueden ser presidentes provinciales», aunque «va a haber diputados y miembros del Gobierno que van a ser presidentes», en alusión a Cospedal.