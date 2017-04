El Parlamento vuelve a debatir sobre la reforma pendiente de la Cámara de Cuentas

El Parlamento andaluz aborda este miércoles la admisión a trámite de una proposición de ley del grupo Izquierda Unida para la reforma de la Cámara de Cuentas. Es la segunda vez que IU intenta llevar al Pleno la reforma del órgano fiscalizador de las cuentas públicas andaluzas. Ya lo intentó en 2015 sin éxito al impedir la mayoría formada por PSOE y Ciudadanos su trámite en la Mesa del Parlamento.

Esta vez sí ha logrado pasar el primer corte, aunque no está claro si pasará el segundo. El PSOE no va a apoyarla y Ciudadanos, de cuyos ocho diputados depende que prospere o no, aún no ha aclarado qué votará. La propuesta, no obstante, servirá para volver a debatir en el Parlamento sobre una reforma de la que todos los grupos políticos están de acuerdo, incluido el del Gobierno de la Junta, el PSOE, aunque no hayan logrado acordar cómo, cuándo y en qué mejorar el órgano de extracción parlamentaria que analiza el gasto del dinero público.

El infierno parlamentario está lleno de buenos propósitos, al menos en lo que a la Cámara de Cuentas se refiere. IU argumenta que una ley que trata de un órgano que fiscaliza las cuentas del Gobierno no debe ser a propuesta de éste, aunque también supervisa las de ayuntamientos y diputaciones gobernadas por todos los partidos.

El PSOE quiere negociar con los partidos las reformas pendientes en RTVA, Cámara, Defensor y Consultivo en un mismo paquete

IU no pensaba lo mismo cuando gobernaba en coalición con el PSOE (mayo 2012- febrero 2015). En el pacto de gobierno se incluyó una reforma de la Cámara de Cuentas que, entre otros aspectos, tuviera mayor capacidad de control sobre las cuentas de los partidos y sobre las de la Junta, entonces inmersa en pleno escándalo de los ERE.

El PSOE se hizo el remolón lo mismo que en esta legislatura. En el acuerdo de investidura del PSOE con Ciudadanos de 2015 se incluye la reforma de la Cámara de Cuentas. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, hizo alusión a la reforma pendiente en sus dos discursos de investidura, el de 2013, cuando gobernaba con IU, y el de 2015, cuando pretendía el apoyo de C’s, PP y Podemos (con IU ya no era posible).

PP también intentó en 2014 promover en el Parlamento una reforma de la Cámara para afear a PSOE e IU la que prometían sin concretar. Proponía, entre otras cosas, reducir el número de consejeros, que en la actualidad sigue siendo siete, y aumentar el número de personal técnico por oposición (en aquellas fechas era de 120 personas).

Lo paradójico es que los únicos acuerdos en todos estos años de falta de entendimiento han sido entre PP y PSOE. En 2010 acordaron crear una vicepresidencia y el cargo de consejero mayor pasó a denominarse presidente. En víspera de las elecciones autonómicas de 2015, ambos partidos negociaron y votaron juntos el nombramiento de dos consejeros, Rafael Salas y Enrique Benítez, que dejaron de ser diputados del PP y del PSOE, respectivamente.

Acuerdos PP-PSOE

Ambos sustituyeron dos plazas libres, cerrando con ello la posibilidad de que tras los comicios y la ya previsible entrada de otros partidos en el Parlamento, estos pudieran exigir los puestos. Según la ley, en el consejo de la Cámara deben estar representados todos los grupos políticos del Parlamento. Dos años después de aquellas elecciones, Podemos y Ciudadanos siguen sin representantes en ella y en noviembre habrá una nueva oportunidad con la renovación de tres consejeros. Podemos y C’s tampoco tienen representantes en otros órganos de extracción parlamentaria como el consejo de administración de la RTVA, el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual y la Oficina del Defensor del Pueblo.

El PSOE quiere un acuerdo de los partidos que incluya todos ellos en un paquete. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró el pasado diciembre, a requerimiento del portavoz de C’s, Juan Marín, que las conversaciones estaban muy avanzadas. No es así todavía, debido a que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, no logran un consenso sobre el número y el reparto de representantes.

El PSOE está de acuerdo, como propone IU en su ley, que la Cámara de Cuentas amplíe sus funciones y adquiera capacidad sancionadora hacia entidades o instituciones que incumplan la obligación de entregar sus cuentas anuales. Los más perezosos son los ayuntamientos.

IU propone además en su ley que el control de cuentas abarque a entidades privadas que se sustenten con dinero público y que los ciudadanos puedan controlar a la propia Cámara de Cuentas e instar a la fiscalización a través del Defensor, según informó la diputada Elena Cortés. También que la Cámara se dote de mecanismos para la prevención de nuevas formas de corrupción.