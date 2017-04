La «total y absoluta» falta de pruebas absuelve al padre Román

A lo largo de su vida sacerdotal, el padre Román M.V.C., que cumplió 63 años el pasado 6 de febrero, ha podido absolver de sus pecados a miles de personas. Ayer, el absuelto fue él. En una extensa sentencia, de 80 folios y que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS), la Audiencia hizo pública su decisión de dejar libre de todo cargo al que fuera párroco de la iglesia San Juan María de Vianney del barrio granadino del Zaidín, suspendido de sus funciones desde que saltó el escándalo.

La absolución se produce no por las dudas del tribunal sobre la veracidad de los supuestos abusos sexuales narrados por el denunciante, bautizado con el nombre ficticio de ‘Daniel’, sino ante una «falta, total y absoluta, de prueba». El testimonio de la supuesta víctima, ha estado plagado de «contradicciones» e «inexactitudes». Su relato ha contenido aspectos «absolutamente inverosímiles», y ha sido, según subraya el fallo, «muy débil, inconsistente y carente de cualquier elemento que lo corrobore, no sólo en lo esencial, sino también en lo accesorio». En definitiva, no lo ha creído.

La sentencia es contundente a la hora de no dar por acreditados los supuestos abusos sexuales con acceso carnal por los que las acusaciones particular (’Daniel’) y popular (Prodeni) pedían, respectivamente, 26 y 15 años de prisión para el religioso.

La magistrada del tribunal de la Sección Segunda que ha redactado la resolución, Aurora Fernández, hace un minucioso análisis de todas las pruebas de este mediático caso, que se fue desinflando conforme avanzaba el juicio hasta el punto de que el fiscal del proceso, Francisco Hernández, pasó de pedir 9 años de prisión inicialmente a retirar la acusación.

El testimonio de la supuesta víctima era clave para una eventual condena. Resultaba «esencial», pues sus manifestaciones constituían la única prueba directa de los hechos. Pero la declaración de ‘Daniel’ «no permite ni tan siquiera dudar», enfatiza la Audiencia, que le ha impuesto las costas de la defensa. Le reprocha las contradicciones de cómo sucedieron los execrables e impúdicos actos, que califica de «alucinaciones» en uno de los episodios de sexo grupal narrados.

Relato

El joven, que aseguraba haber sufrido abusos sexuales siendo menor de edad, entre los 14 y los 17 años -actualmente tiene 27-, ha tenido, en opinión del tribunal, una conducta «desleal» durante el procedimiento, «al ir aportando datos de manera sucesiva, de menor a mayor gravedad». Por ello, tendrá que hacer frente a las costas de la defensa, acogiendo la petición que hizo esta parte por su «mala fe» procesal.

Para el abogado que ha defendido al sacerdote granadino, Javier Muriel Navarrete, la sentencia «es jurídicamente impecable, da respuesta rotunda a cada aspecto de este proceso y borra cualquier duda vertida tanto sobre el padre Román como del resto de los inicialmente imputados». Lo acordado por la sala, en su opinión, es «la respuesta a la defensa de un hombre inocente y, por fin, se sabe la verdad», manifestó tras conocer el fallo..

En sus razonamientos, la Audiencia explica que no ha habido persistencia en la incriminación, un requisito, junto a la verosimilitud, fundamental para que una denuncia de este tipo dé lugar a una condena. «A lo largo del procedimiento, especialmente en el acto del juicio, se ha puesto de relieve la inconsistencia del relato del acusador particular, sin apoyos periféricos alguno y, al mismo tiempo que determinadas circunstancias que él daba por ciertas e inequívocas han sido desmontadas a través del material probatorio que obraba», señala la resolución. Y es que ‘Daniel’ empezó denunciando tocamientos, besos y masturbaciones que convirtió posteriormente en intentos de felación y supuestas penetraciones anales con el dedo y el miembro viril. De hecho en la carta que envió al Papa Francisco el 4 de agosto de 2014, que dotó de un cariz internacional al caso, no hizo mención alguna a los supuestos abusos más graves. Ha habido, como señalan los magistrados, una «revelación pro entregas»

Frente a lo «variable» del relato del denunciante, que «rompe a llorar o se muestra virulento según quién le pregunte», está el testimonio del padre Román. La Audiencia resalta que su versión «ha permanecido invariable desde su declaración eclesiástica al juicio, pasando por su declaración sumarial cuando se encontraba incomunicado». Siempre ha negado los hechos y ha jugado a su favor la «prueba epistolar». Los correos y mensajes que intercambió con el chico muestran, a juicio de la Audiencia, «la relación de afecto que el procesado profesaba a ‘Daniel’, a quien tenía por un hijo», siendo respetuoso con las decisiones que fue adoptando, como su noviazgo o su incorporación al Opus Dei -el joven es miembro supernumeriario- hasta desligarse de su grupo religioso. Sobre este grupo, descarta tajantemente que fuesen una secta. Los detalles físicos que ‘Daniel’ aportó sobre el cura, como una mancha «muy pequeña» de color café en el pene, estrías en las caderas y que estuviera circuncidado, tampoco han sido confirmados. Se trata de datos objetivos de sus partes íntimas «que no han tenido corroboración». Rechaza igualmente la sentencia que ‘Daniel’ pueda equiparase a una mujer maltratada, símil que empleó el joven en su interrogatorio. El tribunal se detiene mínimamente en esta afirmación, por el «respeto y preocupación».