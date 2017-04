La Junta alerta de un nuevo recorte de transferencias para políticas activas de empleo

La Junta de Andalucía teme encontrarse hoy un nuevo y drástico recorte, en la Conferencia Sectorial de Políticas Activas de Empleo, que se reúne en Madrid. En el marco de un ajuste general de estas políticas, cuya dotación en los Presupuestos Generales del Estado cae en más de 2.000 millones, mientras que el gasto por parado se reduce un 24%, los fondos para Andalucía vienen disminuyendo de forma ininterrumpida desde 2011, hasta situarse en un 53% menos.

Fuentes de la Consejería de Empleo dijeron que el Ministerio reparte 1.890 millones y se reserva otros 1.100 millones, de los que no se contempla atender la petición de la comunidad para conseguir un Plan Especial de Empleo, como sí ha logrado renovar Canarias.

El recorte de fondos para políticas activas de empleo se vincula a la ejecución de los programas de años anteriores, lo que penaliza a Andalucía, que tiene suspendidos los cursos de formación desde 2011, a raíz de las investigaciones judiciales por supuestos escándalos que posteriormente se han desinflado en los tribunales.

No obstante, el argumento seguirá teniendo vigor este ejercicio, ya que la recuperación de los cursos acometida por la Consejería de Empleo aún no se ha completado, si bien el área que dirige José Sánchez Maldonado discute los criterios de reparto al respecto, que dice desconocer, y defiende que ninguna comunidad ha llevado a cabo el esfuerzo de revisar uno a uno los expedientes de los cursos, a pesar de que once regiones tienen en causas abiertas en los tribunales.