Moreno admite que el PP trata de convencer a C’s para recuperar la Alcaldía de Granada

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, confirmó ayer en declaraciones a los periodistas en Sevilla haber dado el visto bueno a una operación para que la Alcaldía de Granada vuelva a manos de su partido y sea arrebatada al actual regidor del PSOE, Francisco Cuenca. Esta operación solo puede salir adelante con una moción de censura en la que el PP espera la colaboración de Ciudadanos. «Ahora mismo todas las puertas están abiertas para estudiar y conformar una moción de censura en Granada», dijo ayer en Sevilla al ser preguntado por las conversaciones con el partido naranja.

Moreno respondió que por ahora los contactos de su partido con Ciudadanos son a escala local, aunque no descarta que si la negociación progresa suban de nivel y él mismo cierre el acuerdo con Juan Marín, portavoz de Ciudadanos en Andalucía. «Hablo con Marín muchas veces, pero sobre esto todavía no», aclaró a los periodistas.

El actual presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, ya desveló la pasada semana conversaciones con el dirigente granadino deC’s, Luis Salvador, para una moción de censura en Granada. Pérez se presenta a la reelección como presidente provincial y cuenta en su contra con un sector afín al anterior alcalde, José Torres Hurtado. Su anuncio de acercarse a Ciudadanos con posibilidades de recuperar la Alcaldía de Granada no es ajeno a su candidatura y a su intento de granjearse el mayor apoyo posible de los afiliados del PP granadino, que por primera vez votarán en una primera fase del proceso de elección del futuro presidente provincial.

Moreno apuesta por la continuidad de Sebastián Pérez, por lo que sus palabras ayer podrían interpretarse solo como un espaldarazo al dirigente granadino sino fuera porque la recuperación de la Alcaldía de Granada es un objetivo anterior al proceso congresual.

Lo es desde que el PP asumió que perdería Granada en la primavera de 2016 después de 13 años de gobierno al abrirse una investigación judicial a su alcalde entonces, José Torres Hurtado, por supuesta corrupción urbanística.

El PP forzó la dimisión de Torres Hurtado para frenar una moción de censura de toda la oposición, de acuerdo en apoyar al socialista Francisco Cuenca, cuyo partido fue el segundo más votado en mayo de 2015, cuando el PP perdió su mayoría absoluta.

De esta forma el PP dejó en reserva la moción de censura, ya que solo es posible una en cada mandato. En la votación para la elección del nuevo alcalde resultó ganador Cuenca al sumar al voto de los ocho concejales socialistas, los cuatro de Ciudadanos, tres de Ahora Granada (Podemos) y uno de Izquierda Unida. Cuenca admitió ayer que si Ciudadanos decide apoyar una moción presentada por el PP (once concejales), perdería la vara de mando.

El PP vio su oportunidad cuando en octubre pasado un juez citó a Cuenca como investigado (antes imputado) de los delitos de prevaricación, malversación y usurpación de funciones públicas por unos cursos de formación cuando era delegado de la Junta en Granada. En concreto por la contratación de particulares para la inspección de cursos de formación en economía social cuando debían ser funcionarios.

Comparativa con Murcia

PSOE y C’s coincidieron en que no se trata de un caso de corrupción, por lo que el partido naranja no aplicó el acuerdo suscrito con los socialistas de retirarle el apoyo. Apreciación con la que no está conforme el PP, que sí lo cataloga como «corrupción», palabra expresada ayer por Moreno.

El PP ha redoblado la presión sobre Ciudadanos para que acceda a la moción de censura en Granada a raíz del caso de Murcia. Moreno preguntaba ayer a Ciudadanos qué le hace tener una posición distinta en Granada cuando en Murcia «se ha afanado» para que su presidente, el popular Pedro Antonio Sánchez, renuncie por estar imputado. «Oiga, el alcalde de Granada lleva meses imputado por delitos de corrupción de su antiguo cargo en la Junta. Ciudadanos nos tiene que contestar por qué en Murcia sí y en Granada, no», aseveró.

Juanma Moreno también motiva la moción de censura en que Granada «ahora mismo hay un desgobierno» y la ciudad «está paralizada», algo en lo que también coincide C’s. El PP propondría como candidata a Rocío Díaz, la misma concejala que ya lo fue sin éxito hace un año.