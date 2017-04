Las sociedades de avales se unen para que Andalucía «tenga peso» en el mundo financiero

La caja única andaluza no pudo ser, pero sí se hará realidad en breve la unificación de las dos sociedades de avales y garantías recíprocas que existen en la comunidad, Suraval en Andalucía Occidental y Avalunión en Andalucía Oriental. La entidad resultante será la segunda de España en número de socios y la tercera en avales y aspira a conseguir que «Andalucía pese en el mundo financiero» nacional.

14.794 socios tendrá la entidad resultante y 7.661 avales vivos 20% de fallidos en la trayectoria media de las dos corporaciones 90.000empleos creados a cuenta de las operaciones llevadas a cabo hasta ahora

Así lo aseguró el que será el presidente de la nueva entidad, Javier González de Lara, presidente de Avalunión y de la Confederación de Empresarios de Andalucía. La presentación de la sociedad, que estará operativa a finales de año, estuvo presidida por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, pues la Junta ha abanderado la fusión y tiene el 38% de la nueva sociedad, y por Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Sevilla y de Suraval. La operación, que se viene negociando desde 2011, fue presentada ayer tras haber sido respaldada por los consejos de administración de ambas sociedades.

No se trata de una cuestión menor, aunque no resulte tan vistosa como la frustrada caja única, pues la futura Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, cuyo nombre comercial aún no se ha decidido, es un instrumento de gran utilidad para pymes y micropymes. Les ofrece avales ante las entidades bancarias para sacar adelante sus proyectos, o avales técnicos para concursos; planes de negocio y estudios de viabilidad de los mismos, que tanto se confeccionan para los interesados como para facilitar la tarea a las entidades financieras y agilizar en fin la creación de actividad y de empleo.

Hasta ahora se han beneficiado de su gestión millares de iniciativas, en un 78% radicadas en pequeñas poblaciones, y se calcula que han propiciado la creación de 90 mil empleos gracias a unos 2.500 millones concedidos en avales, sumando patrimonios y riesgos movilizados, con un importe medio de cien mil euros por aval.

Más unión

Tanto la consejera como los aún presidentes de Avalunión y Suraval celebraron como histórica la operación, que viene a superar las distancias entre las dos andalucías , «Andalucía se une más», dijo González de Lara, y que ha resuelto el asunto territorial de una forma ecuménica: La sede social estará en Granada, la sede operativa en Sevilla y habrá dos direcciones territoriales. González de Lara será presidente y Herrero, vicepresidente. El consejo de administración estará formado por 16 miembros.

Aunque las dos entidades son de similar tamaño, y por eso se habla de fusión, González de Lara reconoció que «no era fácil ponerse de acuerdo, pues había modos de gestión distintos».

La nueva sociedad, que tendrá un capital de 22 millones de euros, viene precedida de confianza. Su coeficiente de solvencia está en 14,40, casi el doble de lo que exige el Banco de España para estas entidades, de un 8. Además, acredita un alto nivel de acierto en las operaciones, con un 20% de fallidos, cuando se aceptan dos de cada tres solicitudes. González de Lara recordó además que «durante la crisis las sociedades de garantía no han tenido ayudas ni han tenido que ser intervenidas».

Montero, por su parte, recordó que Suraval y Avalunión «han avalado durante 35 años a autónomos y pequeñas y medianas empresas andaluzas ante bancos y entidades financieras, facilitando su acceso a líneas de crédito en condiciones favorables que les han permitido mantenerse «a salvo» en los peores momentos de la crisis.

Los patronos de la nueva sociedad confían en que ésta, al ganar tamaño, adquiera también fortaleza y no descartan en un futuro salir a comprar otras sociedades fuera de Andalucía. De momento, observan dinamismo: «El 72% de los avales van para nuevas inversiones no a circulante ni recapitalización».