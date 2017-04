Susana Díaz apuesta por tasas universitarias gratuitas junto a un "potente sistema de becas"

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha apostado por que la universidad cuente con tasas gratuitas que premien el "esfuerzo y el talento" y que esa gratuidad en las matrículas se complemente con un "potente sistema de becas" que cubra también el alojamiento y la manutención de los estudiantes con menos recursos. Así lo ha indicado la presidenta durante la presentación de la campaña 'Menos es más. #Supérate' para difundir las ventajas del Programa Carné Joven en Andalucía, del que ya se benefician 338.651 jóvenes andaluces. El objetivo de esta tarjeta es facilitar la movilidad, el acceso a la cultura y obtener descuentos en la adquisición de bienes y servicios.

De este modo, durante su intervención en este acto, en el que también han participado la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el director del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Francisco Pizarro, Díaz ha considerado que es el momento de abrir ese debate sobre los precios de la educación superior, porque España cuenta en la actualidad "con unas tasas universitarias desproporcionadas, puesto que es el segundo país europeo en precios de las matrículas, sin ser el segundo país más rico de la UE", ha alertado.

Andalucía, ha recordado la presidenta, es ya la comunidad con las tasas más bajas del país, ha congelado los precios de los grados universitarios y rebajado los de los másteres y posgrados y seguirá "bajándolos" porque, tal y como ha remarcado, "es el camino".

Díaz ha avanzado además la próxima aprobación del III Plan Integral de Juventud y de la Ley de Juventud, que van a marcar las estrategias del Gobierno de Andalucía en estas políticas, toda vez que ha animado a ayuntamientos, colectivos y jóvenes a título particular a participar en el proceso de diálogo, consenso y acuerdo sobre este III Plan, que se iniciará antes del verano.

A su juicio, el III Plan y la Ley, que se encuentra en proceso de revisión, van a ser un "revulsivo" que llega "en un momento de posible recuperación" de la economía y que trasladará "al ámbito de los derechos lo que consideramos que es una garantía de la igualdad".

Empleo y formación, prioridades

Díaz ha subrayado "el empleo y la formación", que "deben ir de la mano", como prioridades para los jóvenes, un colectivo que, ha dicho, tiene que "sentir la recuperación".

La presidenta ha considerado que "no es justo que la generación mejor preparada de la historia no esté reconocida en el acceso al mercado laboral", al tiempo que ha advertido de que "si ese talento no se queda aquí, acabará enriqueciendo a otras sociedades que no han contribuido a su formación".

En Andalucía, en torno a 60.000 jóvenes han encontrado empleo gracias a los planes puestos en marcha por la Junta, según Susana Díaz, que ha incidido en la necesidad de buscar una "salida laboral y profesional a la generación mejor preparada de la historia de Andalucía".

En este sentido, la "universidad y la formación media tienen que hablar el mismo idioma que la demanda en el mercado laboral", que va a cambiar de forma "radical".

En cuanto al carné joven, la presidenta ha desatacado que es un "instrumento" que "permite acercar las políticas dirigidas a jóvenes a todos los rincones, con la ayuda de los ayuntamientos", instituciones a las que ha agradecido su esfuerzo, y ha incidido en que llega a casi 340.000 personas en Andalucía gracias, entre otros aspectos, a una "red potente" que incluye 4.000 corresponsales juveniles o 670 puntos de información juvenil.

Díaz ha avanzado además que el futuro carné joven se va a ir aproximando "al mundo digital" para terminar pareciéndose "poco al que se ideó hace 28 años y fue un revulsivo en el acceso a distintos recursos por parte de los jóvenes".

Con la puesta en marcha de esta campaña y la imagen renovada del Carné Joven se pretende que el mayor número posible de personas, de edades comprendidas entre 14 y 30 años, accedan a estos descuentos y ventajas. Por provincia, en Almería se contabilizan 21.225 titulares; en Cádiz, 50.360; en Córdoba, 59.841; en Granada, 26.083; en Huelva, 18.927; en Jaén, 36.988; en Málaga, 57.479; y en Sevilla, 61.529. Las tarjetas restantes pertenecen a jóvenes andaluces que actualmente residen en otras comunidades autónomas.

Actualmente, 3.562 empresas y servicios, localizados en 402 municipios de Andalucía ofertan descuentos, de entre el 10 y el 35 por ciento, sobre sus precios de venta al público, a los titulares del Carné Joven. Se trata de establecimientos mayoritariamente relacionados con la alimentación, alojamientos, restauración, deportes, estética, imagen y sonido, informática, librería, moda, ocio-cultura o servicios médicos.

Descuentos

Además, 17 espacios arqueológicos y museos de Andalucía están adheridos al Programa Carné Joven. Entre ellos, se encuentran el Museo de Bellas Artes de Sevilla; el conjunto arqueológico de Madinat Al-zahra, en Córdoba; Baelo Claudia, en Bolonia (Cádiz); el enclave monumental San Isidoro del Campo, en Santiponce (Sevilla); Los Dólmenes de Antequera (Málaga); la Alcazaba y el Centro Andaluz de la Fotografía, en Almería; y los yacimientos arqueológicos de Castellón Alto de Galera (Granada); Carteia en San Roque (Cádiz); y Los Millares de Santa Fe de Mondújar (Almería).

En las próximas semanas el IAJ va a poner en marcha una nueva web para que las entidades adheridas puedan publicar las ventajas y servicios que ofrecen con el Carné Joven. Esta web, a la que se accederá a través de propia página del IAJ (http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud) pretende ser un espacio atractivo para incentivar a las empresas colaboradoras a promocionar las ventajas y descuentos para las personas usuarias de la tarjeta.

El carné joven, cuyo precio actual es de seis euros, se puede adquirir en la web del IAJ. De igual modo, a nivel regional, 669 centros gestores lo tramitan, en su mayoría, Centros de Información Juvenil, ayuntamientos, Casas de Juventud y asociaciones. Las direcciones provinciales del IAJ también expiden dicho carné.