Susana Díaz reivindica el acento andaluz tras mofarse de su habla un edil afín a Pedro Sánchez

La tensión de las primarias socialistas sigue creciendo aún sin convocarse y sin Susana Díaz como candidata. Las redes sociales se han hecho eco desde este domingo de la polémica por la mofa que un concejal socialista de Madrid, Ramón Silva, hizo del habla andaluza de la presidenta de la Junta. «Queremo un PZOE ganadó», dijo Silva en el comité regional del PSOE madrileño imitando la expresión que utiliza con frecuencia Díaz en sus intervenciones, pero con un ceceo que, paradójicamente, no es característico ni de Díaz ni del habla sevillana.

Un pacto urgente contra la violencia machista y acabar con el sexo débil en la RAE Susana Díaz reiteró ayer su petición de un pacto de Estado contra la violencia machista «de manera inmediata» en la entrega de los Premios Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer. «Corremos el peligro de acostumbrarnos y resignarnos, de entender que esto no tiene arreglo», advirtió tras lamentar que este año sean ya 17 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Díaz advirtió de pasos hacia atrás no solo por las muertes, sino por informes como el que, avalado por el Ministerio del Interior, diagnostica que el aumento de la violencia machista es consecuencia de que las mujeres se separan más rápido ahora que durante la crisis. La presidenta apoyó también la petición de una joven de Huelva para que la Real Academia de la Lengua (RAE) retire la definición de sexo débil referida a la mujer. En nombre de los 14 galardonados, la periodista Montserrat Domínguez también lamentó que el arranque de 2017 «sea el más negro de la última década». En un discurso emocionado, en el que evocó a su madre enferma que empezó a trabajar con 14 años, Domínguez anotó que vivimos «tiempos extraños» con gobernantes como Trump, lo que causa temor en quienes defienden la igualdad. «Hay caminos abiertos que no tienen vuelta atrás», adujo con esperanza.

En las redes sociales prendió como una mofa la broma del edil socialista, afín a Pedro Sánchez, principal rival de Susana Díaz en las primarias. La presidenta andaluza respondió ayer a esta burla con sutileza, pero sin lugar a dudas sobre a quién se refería. Lo hizo en la entrega de los Premios Meridiana, que cada año concede el Instituto Andaluz de la Mujer a personas destacadas por defender la igualdad en sus vidas y trabajo. La presidenta definió a una de las premiadas, María del Mar Rodríguez Carnero ‘La Mari’, cantante del grupo musical Chambao, como «una luchadora donde las haya, orgullosa de su acento andaluz, que es un acento de igualdad y tolerancia».

El concejal socialista pidió disculpas por la imitación de Susana Díaz. En su cuenta de Twitter tiene fijado un tuit con el siguiente mensaje: «Mis palabras en CR PSOE-M no querían ofender a nadie. Pedí disculpas y las reitero porque me he equivocado». Ramón Silva es portavoz socialista de Salud, Seguridad y Emergencias en el Ayuntamiento de Madrid y secrerario general del PSOE de Hortaleza.

La polémica siguió rodando a lo largo del día de ayer en las redes sociales hasta el punto de dar pie a que dirigentes del PSOE andaluz lanzaran una campaña en Twitter en defensa del acento andaluz. Así la secretaria general del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, gran amiga de Susana Díaz, escribió en su cuenta de la citada red social: «Soy socialista y andaluza y hablo andaluz con mucho orgullo porque me encanta mi tierra». También el secretario general del grupo socialista en el Parlamento andaluz, José Muñoz, muy cercano a Mario Jiménez, dice en la misma red estar «muy orgulloso de ser del sur. Soy andalú». Otros socialistas de Extremadura y Galicia, entre otras comunidades, han dado eco a esta campaña.

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, quitó hierro al asunto a estimar que la inmensa mayoría de los socialistas de toda España mira «con cariño y respeto» al sur, al PSOE-A y a sus integrantes. La polémica, sin embargo, aflora cierto malestar y temor en el PSOE andaluz porque no es la primera vez que adversarios de Díaz sacan a relucir tópicos peyorativos sobre su condición de andaluza, como tildarla de folclórica porque reconoce que le gusta la feria o la semana santa. Unos descalificativos tras los que se esconden, en opinión de afines a Susana Díaz, otros prejuicios. «Es justo que algunos varones, madrileños y de clase media, superen sus prejuicios ante el liderazgo de una mujer, andaluza y de clase obrera», escribió este domingo el diputado malagueño del PSOE José Andrés Torres Mora.