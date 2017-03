La Fiscalía de Sevilla ve delito en la agresión machista a Teresa Rodríguez

La Fiscalía de Sevilla ha acordado abrir diligencias contra el empresario Manuel Muñoz Medina, directivo entonces de la Cámara de Comercio hispalense, por la agresión sexista cometida contra Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos Andalucía, el pasado diciembre. En un duro escrito, el ministerio público advierte que la actuación del empresario puede ser constitutiva de un delito de trato degradante, penado con entre seis meses y dos años de cárcel, ya que «pisoteó la dignidad» de la dirigente política, además de los tipificados como atentado contra la autoridad y contra la libertad sexual.

El escrito de denuncia de la fiscalía, de fecha 24 de febrero y firmado por el fiscal José Escudero, relata que el pasado 20 de diciembre, al finalizar una exposición de la agencia Efe en la Cámara de Comercio de Sevilla, y Manuel Muñoz se abalanzó sobre Rodríguez «empujándola hasta hacerla retroceder hacia un rincón» y «siendo consciente de la función representativa» que la dirigente política ocupaba, y en presencia de varias personas que habían asistido al acto, «casi todos hombres». A continuación, «tapó la boca de la mujer con su mano mientras aproximaba su boca a la de ella y besaba su propia mano, la que cubría la boca de ella, en un ademán como si, en realidad, la estuviera besando en los labios. todo ello mientras pegaba su cuerpo contra el de la diputada, haciéndola retroceder hasta la pared» hasta que Rodríguez «pudo desembarazarse y salir del lugar».

debate público

«Que se sepa que estas agresiones no quedan impunes»

La secretaria general de Podemos dijo que su objetivo fundamental no es tanto el resultado de la denuncia, sino que «haya una investigación, que se abra un debate público, y que se sepa que este tipo de agresiones no son impunes». «Solo espero que con este caso, con el debate público abierto, haya una pedagogía social acerca de que estas cosas no ocurren con impunidad, que no deben ocurrir en ningún caso, y que, efectivamente las mujeres, no deberían ser motivo de cosificación por el mero hecho de ser mujeres». También que «aunque mejorables, existen herramientas judiciales para poder evitar la impunidad que generen nuevos casos de agresiones hacia mujeres, y no tanto porque yo sea una diputada autonómica, una representante pública o una autoridad sino para que sirva de ejemplo para que ninguna mujer en Andalucía tenga que sufrir agresiones similares», que se producen «en el día a día, y no solo del ámbito doméstico, sino también laboral, institucional y cotidiano».