«Tengo más miedo al recibo de la luz que al fantasma», dice el alcalde de Vegas del Genil

El pueblo de Vegas del Genil (Granada) llena estos días titulares por una vecina muy particular. Un fantasma, supuesto fantasma claro. Un espectro de una niña captado por la cámara del móvil de un concejal en un pasillo del Consistorio que ha aterrorizado a la corporación de este pueblo. ¿A toda? María del Carmen Ros, concejal portavoz del grupo popular, afirma que en ninguna información «hay nombres ni apellidos del concejal», a la par que añade que en los cuatro años de gobierno del PP «no se ha visto ni oído nada extraño» en los pasillos del consistorio.

VEgas del genil El supuesto fantasma de una niña revoluciona el ayuntamiento

La historia comenzó a las 19.30 horas del pasado viernes 3 de febrero. Un proyecto sin terminar mantenía a esas horas a un edil en el edificio. Estaba solo. «Hacía un frío anormal. Me puse el abrigo y fui al baño. Entonces empecé a escuchar ruidos extraños en el fondo del pasillo, como si alguien estuviera arrastrando una caja de folios. Enseguida grité ¡José Miguel! pensando que era el ordenanza. Pero el ordenanza hacía rato que no estaba en el ayuntamiento», relataba a Ideal. Al no tener respuesta, el edil temió que hubieran entrado ladrones y cogió su teléfono móvil con la intención de llamar a la Policía. Según explica, no encendió la luz por miedo. «No tengo linterna en el móvil y encendí la cámara de fotos del teléfono, hice una foto en el pasillo para que saltara el flash, y me quedé tranquilo porque no había nadie, no vi nada» añade. a sorpresa le esperaba al regresar a su despacho y revisar la pantalla del móvil. La imagen que acababa de captar le dejó helado. «Entré en estado de pánico». La figura fantasmal de una niña en la oscuridad del pasillo le dejó paralizado.

Pero el alcalde de la localidad, el socialista Leandro Martín, en declaraciones al mismo periódico, añade: «Cuando vengo al Ayuntamiento, lo hago con ganas de trabajar por mi pueblo, no con miedo a los fantasmas». «Yo los miedos que tengo son terrenales, a los mismos problemas que mis vecinos: como el recibo de la luz, el agua o las hipotecas, pero no a los fantasmas». De hecho, la historia de que una experta en reiki se ha encargado de realizar una sesión en el ayuntamiento de Vegas para intentar alejar al espectro no convence al alcalde. Siendo sinceros, asegura que desconocía qué es el reiki. «Pensaba que era un tipo de actividad física, pero no energética». Pero el primer edil no cree que esté relacionado que la profesional limpie «de energías» con la supuesta aparición. «Sólo tienen en común la cercanía de las fechas porque la clase de reiki se daba el viernes y la supuesta aparición se dio el miércoles, pero yo soy muy escéptico en este sentido». Pese a lo que se piense de puertas para dentro, muchos vecinos piensan que algo puede haber.