El Cuponazo de la ONCE reparte un millón de euros en Andalucía, 25.000 en Málaga

El Sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha repartido un millón de euros entre seis provincias andaluzas, si bien la de Sevilla ha resultado la más afortunada con 525.000 euros en premios --325.000 euros en el municipio de Dos Hermanas--, seguida por Granada con otros 325.000 euros.

De esta manera, según ha informado la ONCE en una nota, el goteo de premios del Cuponazo ha llevado parte de su fortuna a un total de 13 localidades de seis provincias en la comunidad autónoma, con 525.000 euros en premios en Sevilla, 325.000 en Granada, 50.000 en las provincias de Cádiz y Huelva, respectivamente, y otros 25.000 euros en Málaga y Jaén.

En total, un millón de euros en Andalucía en un sorteo que ha llevado también su alegría a Canarias, Castilla León, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana. Se da la circunstancia de que, en todos los casos, los premios han sido a través del Terminal Punto de Venta por el que el cliente elige el número que juega.

En la provincia de Sevilla la localidad más afortunada ha sido Dos Hermanas, donde se han repartido 325.000 euros con 13 cupones agraciados con 25.000 euros cada uno. Francisco Barba ha vendido seis cupones premiados cada uno con 25.000 euros, por lo que ha repartido en total 150.000 euros en su punto de venta habitual, ubicado en el quiosco de la Plaza de la Constitución, en pleno centro de la ciudad nazarí. Barba es afiliado a la ONCE y vendedor desde 1997.

"Me acosté anoche contento y me he levantado muy contento", ha comentado este sábado Francisco, al tiempo que ha agregado que "es una zona de mucho paso, de gestión bancaria, ayuntamiento, y hay gente de todo, vecinos y clientes de siempre y personas que pasan por ahí, pero es una alegría grande para Dos Hermanas sin duda".

Diego Salguero, vendedor desde 2010, también ha vendido otros cuatro cupones premiados en la calle Romera, también en la zona más céntrica y comercial de Dos Hermanas. "Ahí está el tío dando premios, es el tercero que doy ya, gracias a Dios estoy bendecido", ha indicado feliz. "Ahora a seguir dando premios, por lo menos repartimos la ilusión y esa alegría queda que lo hemos repartido en el pueblo, que es lo mejor del mundo, que confían en nosotros", ha continuado. Y otros tres cupones se han vendido en otras partes del municipio.

Otros 100.000 euros se han repartido también en la capital andaluza, con cuatro cupones agraciados con 25.000 euros, en la localidad sevillana de Osuna se han repartido 50.000 euros y en Alcalá de Guadaíra y Coria del Río (Sevilla) otros 25.000 euros, respectivamente. Dos Hermanas cuenta con 183 afiliados a la ONCE de las 3.719 personas ciegas y con discapacidad visual grave que hay en la provincia de Sevilla.

Tras Sevilla, los mayores premios ha correspondido a Motril (Granada) con 175.000 euros y Granada capital con otros 150.000 euros. El resto de municipios agraciados han sido Huelva, Jaén, La Línea de la Concepción (Cádiz), La Palma del Condado (Huelva), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Vélez-Málaga. En España, el resto de premios del Cuponazo han ido hasta Cataluña, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de nueve millones de euros y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.