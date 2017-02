«El proyecto de la nueva CEA se ha hecho realidad»

El pasado 23 de enero, González de Lara cumplió tres años en el cargo. La llegada del dirigente empresarial malagueño a la faraónica sede de la Isla de la Cartuja sevillana se produjo coincidiendo con el ‘tiempo nuevo’ de la política regional y con la mayor crisis de la institución en su historia. Crisis económica general y de la propia organización, crisis reputacional, incluso, y un complejo panorama para hacer valer la voz de los empresarios.

Ahora, en un rápido balance, González de Lara admite que «han sido tres años muy duros» y que recibió una herencia «no fácil» pero que «el proyecto de la nueva CEA se está convirtiendo en realidad».

Aunque pone por delante que «soy solo una herramienta más de la organización, hemos hecho un gran equipo», sí recuerda que bajo los cinco principios de que hizo bandera al llegar, «participación, sostenibilidad, representatividad, transparencia y gestión eficiente», han logrado «muchas cosas, modificar los estatutos, aprobar el código ético, constituir una comisión de gobierno que se reúne asiduamente, aplicar unas instrucciones internas de contratación... Asociativamente hemos conseguido incrementar la base de nuestras empresas y fidelizar las que ya estaban, tenemos mas de 170 mil afiliadas en toda la comunidad. El balance es de esfuerzo y sacrificio. Queda mucho por hacer. Institucionalmente creo que tenemos una voz propia, una legítima capacidad de que se nos escuche. Somos una organización que gestiona intereses, de los empresarios y empresarias que quieren que su voz sea escuchada.

–¿Piensa en un segundo mandato?

–No sabía decir. Le soy muy sincero, va a depender de que el órgano de gobierno lo pida, de que se cumplan los objetivos, que les parezca bien a ellos y a mi. Ni me lo planteo. Mi sello con la organización es un compromiso a cuatro años. Si en la asamblea de 2018 deciden que yo continúe porque soy la persona adecuada, ya estudiaré si debo hacerlo. Estaré a disposición de la casa. Pero hay que ser humilde. La democracia tiene eso de bueno, cada uno puede poner su voto de manera secreta. Voy a seguir trabajando a tope este último año y si me gano la confianza de la asamblea lo reflexionaré y estudiaremos la posibilidad de continuar. Pero no me lo planteo. Todavía hay tiempo. Con humildad. Sería un gesto de vanidad absurdo. Estamos todos de paso, todos somos prescindibles, tenemos que ser generosos. No tenemos que tener una visión de las personas, sino de los equipos, también del cuerpo técnico, que es muy bueno en la CEA.