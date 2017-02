Detienen en Córdoba a una mujer por asesinar a su pareja y ocultar el cuerpo durante meses

La Policía Nacional detuvo el viernes a una mujer de mediana edad por supuestamente haber asesinado a su pareja en la vivienda que compartían en la Plaza de la Fuenseca de Córdoba capital. Según los primeros indicios, el cuerpo podría llevar escondido en la casa varios meses, puesto que fue encontrado en un avanzado estado de descomposición. Los testimonios de los vecinos de la zona apuntan a que ambos tenían problemas de drogadicción y que vivían desde hace años como 'okupas' en la casa, de donde habrían sido desalojados en varias ocasiones. Según los testigos, la mujer habría confesado ante la Policía que acuchilló a su pareja en el transcurso de una pelea.

A los vecinos que conviven en el entorno de la Plaza de la Fuenseca no les sorprendió la noticia: llevaban meses soportando el «hedor» que salía de la casa, en el número 3 de la citada plaza, frente a los famosos cines de verano. De hecho, la del viernes no fue la primera visita de la Policía al inmueble: anteriormente habían realizado, a instancias de los vecinos, registros en los que sólo se encontraron animales muertos y mucha suciedad. Sin embargo, no ha sido hasta que los familiares del fallecido denunciaron su desaparición el pasado mes de enero cuando la Policía ató cabos y volvió a registrar el domicilio. El hombre, que solía salir a la plaza a diario, llevaba varios meses sin dejarse ver por los vecinos y según los testimonios la mujer habría dicho que se encontraba en Sevilla, su ciudad natal.

Según explicaron fuentes de la investigación, la Policía Nacional requirió a los bomberos para facilitar el acceso a la vivienda, que se encontraba cerrada, y fue un efectivo de este cuerpo quien identificó en el patio de la misma restos de sangre y lo que parecía ser un cuerpo bajo cartones y escombros. Las mismas fuentes indicaron que el Ayuntamiento tenía constancia desde hace años, a través de las denuncias vecinales, de la situación conflictiva que se vivía en la casa, frecuentada habitualmente por personas relacionadas con el mundo de la droga que «entraban y salían» de la misma.

Los vecinos llevaban meses denunciando el mal olor que salía de la vivienda

Una pareja conflictiva

Precisamente por estos motivos, ayer el sentir general de los vecinos de la Fuenseca no era la incredulidad sino el enfado. No se explican cómo han tardado cuatro meses en dar con el cadáver cuando desde el primer momento alertaron a la Policía sobre sus sospechas. Además, insisten en que los agentes conocían la situación que se vivía en la casa. Los testimonios vecinales indican que se trataba de una pareja «conflictiva» que solía protagonizar grandes broncas, aunque no eran problemáticos con el resto del barrio. Según una vecina, que declaró haber tenido una «buena relación» con la presunta asesina, la mujer sufría malos tratos por parte del fallecido y la Policía habría acudido en varias ocasiones a la vivienda para mediar en plena trifulca, sin que se llegara a interponer ninguna denuncia.

El Instituto Anatómico Forense le practicó ayer la autopsia al cuerpo encontrado en la casa, a fin de identificarlo y dilucidar cómo y cuándo murió. Entretanto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba ha ordenado el ingreso en prisión de la mujer de forma provisional .