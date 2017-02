Díaz pide a la oposición que no dañe la imagen de la sanidad andaluza por interés partidista

La primera sesión de control este año a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, estuvo centrada en la crisis hospitalaria en Andalucía. La presidenta se enfrentó al líder del PP andaluz, Juanma Moreno, y antes al de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, a los que acusa de deteriorar la imagen de la sanidad andaluza por oportunismo e intereses partidistas. A Moreno le espetó que la sanidad pública «le importa un pimiento» y a Maíllo le acusó de «servir de coartada» a la derecha que quiere privatizar. Tanto uno como otro intentaron hacer ver a la presidenta que está fuera de la realidad de lo que ocurre en los centros sanitarios y del descontento de profesionales y pacientes. Coincidieron en defender un debate general en el Parlamento sobre la situación, al que solo se oponen PSOE y Ciudadanos, este por ahora.

Momentos antes del rifirrafe se supo la dimisión de la gerente del Complejo Hospitalario de Granada, Cristina López Espada. Era la tercera renuncia de la semana, después de las dimisiones o ceses del viceconsejero de Salud, Martín Blanco, y el gerente del SAS, José Manuel Aranda, quienes como la dimitida fallaron en contener las 'mareas blancas' de Granada y otras capitales. Todos son muy próximos al consejero de Salud, Aquilino Alonso, a quien Susana Díaz mantiene por ahora en el cargo.

Díaz, como el día antes Alonso, pasó de puntillas sobre la crisis de Granada y se centró en defender los esfuerzos presupuestarios (uno de cada tres euros) en materia sanitaria frente a los recortes del Gobierno de Rajoy durante la crisis. También ofreció diálogo y reclamó a la oposición que no dañe la imagen de la sanidad andaluza por interés partidista. Como si la mejor defensa fuera un ataque, Díaz arremetió contra Maíllo y Moreno. Al líder de IU le acusó de «blanquear» la estrategia de la derecha de querer acabar con la sanidad pública al unirse en las protestas al PP. «Para combatir la pobreza no debería ir con quien impone copagos y privatiza la sanidad pública. Si quiere aportar, traiga propuestas, no haga de coartada de los que hace 30 años no quisieron la sanidad pública», afirmó. «No se enroque, negar la mayor es un problema de miopía que le hace perder credibilidad», le dijo Maíllo, quien insiste en un debate monográfico y en medidas de prevención para frenar la desigualdad.

El debate con Moreno fue más agrio. El dirigente del PP dijo que los ceses en Salud ponen de manifiesto que la gestión de Susana Díaz hace aguas y que ella es una «presidenta sobrepasada». Lo achaca a que Díaz, en su opinión, está ocupada en la batalla por el liderazgo del PSOE y alejada de la realidad y problemas de los andaluces. «Su gobierno no funciona, se desangra mientras usted está deshojando la margarita de si opta o no a la Secretaría General del PSOE». Moreno ha reprochado a Díaz su «ceguera» no solo en sanidad, sino también en empleo y en educación, «una olla a presión a punto de estallar en cualquier momento», vaticinó.

La presidenta le espetó a Moreno: «A usted la sanidad pública le importa un pimiento, lo que quiere es denigrar y manchar. Yo no hago como Rajoy, que deja que las cosas caigan por su propio peso, yo me pongo al frente, tomo decisiones, hago cambiar cosas».

A Díaz le molestó que Moreno introdujera en la sesión de control la batalla por el liderazgo del PSOE cuando todos los partidos están en procesos congresuales y en el PP también hay luchas internas. Le recordó a Moreno que incluso olvidó registrar la pregunta de control por estar «en el peloteo a Rajoy para arreglar sus zancadillas internas», en alusión a la crisis del PP en Sevilla. «Veamos las agendas de los dos y a ver quien dedica más tiempo a trabajar por los andaluces», añadió. Su equipo dio luego una comparativa de las agendas, en la que subraya que Díaz estuvo todos los fines de semana de este año en actos en Andalucía, salvo los días 21 y 22 de enero en Castilla León, mientras Moreno estuvo todos de descanso, salvo el 21 en la convención de Granada.

El debate tuvo un desenlace menos crispado en la tarde. El Parlamento aprobó una proposición no de ley (PNL) del PP en la que se apoya la derogación de las fusiones hospitalarias y se pide a la Junta que inicie un proceso de negociación con todos los afectados , incluidos profesionales y plataformas, y diseñar un nuevo modelo de gestión sanitaria que garantice una asistencia integral de calidad e igual para todos, con independencia de donde se resida. Esta parte de la PNL fue aprobada por unanimidad. El PSOE también respaldó la puesta en marcha de un plan de ifraestructuras sanitarias con un calendario concreto de ejecución. Sin embargo, votó en contra de la modificación de partidas presupuestarias este año, aunque salió adelante porque C's sí la apoyó. Una PNL en realidad no obliga al Gobierno, aunque sí le presiona políticamente. Esta incluye que se habiliten habitaciones con solo una cama en los hospitales y reforzar las urgencias y las listas de espera.