Crecen las protestas por la muerte de un niño migrante en el Estrecho

Los vecinos de Barbate, el Obispado de Cádiz, la Asociación Pro Derechos Humanos, están dispuestos a hacer lo imposible para que no pase desapercibido el hallazgo del cadáver de un niño migrante, ahogado tras el naufragio de una patera. En la playa de Zahora, uno de los paraísos que esconde la costa gaditana, se celebró ayer tarde una concentración de la APDH y este mediodía habrá un acto de oración y solidaridad del secretariado de Migraciones de la diócesis gaditana, cuyo máximo responsable, Gabriel Delgado, fue quien dio la noticia del hallazgo del pequeño cadáver, que fue levantado el viernes sobre las once de la mañana, pero del que la subdelegación del Gobierno no dio ninguna información.

El alcalde de Barbate, el andalucista Miguel Molina, ha elevado una protesta formal a la subdelegación del Gobierno por no informarle del hallazgo del cuerpo, si bien el organismo del Gobierno central ha respondido que no tenía por qué hacerlo. La Subdelegación se escuda en que dio la noticia a un medio comarcal, pero los representantes de la APDH creen que hubo un deliberado intento por ocultar la muerte de un niño al que es inevitable comparar con Aylan Kurdi, el pequeño sirio que falleció en las costas griegas y cuya imagen conmocionó al mundo.

Aunque se sigue sin datos oficiales sobre la identidad del pequeño, Save The Children y Caminando Fronteras piensan que puede tratarse de Samuel, el hijo de Verónica, una joven de Congo que desapareció junto con otras 9 personas en una patera que naufragó el pasado día 12, y a la que siguió otra tragedia el 13 de enero, cuando comenzaron a llegar cadáveres de ahogados a las costas del Estrecho. La ONG intentan confirmar la identidad y buscar a familiares en sus países de origen para comunicarles el fallecimiento y repatriar los restos. Recuerdan también que Congo es un país en guerra, de la que el niño y su madre huían.

La senadora andaluza Maribel Mora, de Unidos Podemos, ha registrado una batería de preguntas dirigida al Gobierno sobre el dispositivo de búsqueda de aquellos días y en petición de cambios en la política migratoria.

Pero la tragedia en la Frontera Sur no cesa y ayer Salvamento Marítimo, la Guardia Civil y la Armada buscaban a tres inmigrantes que cayeron al mar después de que volcara su patera a 16 millas de Mesa Roldán en Carboneras (Almería). Otros once inmigrantes de origen argelino fueron rescatados.