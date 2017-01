El PSOE andaluz estalla contra Sánchez: «¡Ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar!»

El regreso de Pedro Sánchez proclamándose a sí mismo como el «candidato de los militantes» frente a los «subalternos» del PP en los que sitúa a la Gestora y a «su candidata oficial»ha tenido un efecto inmediato sobre el sistema nervioso del principal partido de la oposición. En especial en el PSOE andaluz, que hasta ahora ha rehuido entrar en el cuerpo a cuerpo de una campaña anticipada de las primarias con el argumento de que primero hay que hablar del proyecto y después de las personas. Esto ha cambiado y a partir de ayer se habla de otra estrategia en el entorno de Susana Díaz. Como botón de muestra sirve la reacción de su número dos, Juan Cornejo, quien estalló contra Sánchez sin mencionarlo: «¡Ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar!».

Susana Díaz sigue silenciando si será candidata. Este silencio no va a cambiar. Al contrario, será más férreo que hasta ahora. Personas cercanas le empiezan a aconsejar que no dé el paso definitivo hasta no tener apoyos más explícitos. Los argumentos se repiten en las últimas horas, sobre todo después de la irrupción del exsecretario general en Dos Hermanas dando a entender que el liderazgo del PSOE es cosa de dos, de él y de Susana Díaz. «Ni Sánchez tiene que perder y tampoco Patxi López, mientras que la presidenta es la que más arriesga», apuntan. Sobre sus espaldas pesa su relevo en el PSOE regional y la posible pérdida de Andalucía en las próximas elecciones si no es ella la candidata, la comunidad más potente en la que gobiernan los socialistas.

Los apoyos explícitos en forma de séptimo de caballería vendrán en pocos días. Uno de sus primeros defensores, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, organiza un encuentro de alcaldes y presidentes de diputaciones socialistas en Madrid para mostrar su apoyo a Susana Díaz y animarla a presentarse como candidata, confirmaron a este periódico fuentes socialistas. La agenda no está cerrada, pero todo apunta a que será el día 11 de febrero, coincidiendo con los procesos congresuales de PP y Podemos.

En principio este acto estaba planteado para contrarrestar la presencia mediática de estos partidos. Con el revulsivo de Sánchez puede servir también para contraprogramar su estrategia de ir a saco contra la andaluza y la Gestora. Una provocación que también ha hecho cambiar la actitud ante los aspirantes a candidatos. La consigna era no darle importancia. Díaz se mostró parca e indiferente cuando dijo el domingo en Huelva sobre Sánchez: «Bienvenido sea».

Debate limpio

Cornejo parecía ir en la misma línea ayer en su encuentro habitual de los lunes con los periodistas: «Quienes quieran dar el paso, están en su derecho, aunque aún no se ha abierto el plazo», dijo instando a «un debate limpio entre compañeros». En el mismo sentido que Susana Díaz, Cornejo opina que hay que pasar página y no volver a los episodios de los comités federales que abrieron al partido en canal ante la opinión pública. Pero si se hace, que sea con rigor según los hechos. Fue después de varias respuestas elusivas cuando estalló y comenzó a arremeter contra Sánchez, al que acusó de engañar a los militantes.

«¿Por qué no consultó a la militancia cuando firmó un acuerdo con Ciudadanos, lo hizo después, pero no antes de firmarlo?», dijo lamentando que ahora Sánchez se arrogue ser el candidato de la izquierda del PSOE. «No puede hablar de derechas e izquierdas quien firmó con Ciudadanos, que diga la verdad». «Aquí no se está siendo muleta de nadie, aquí se está cambiando la política del Gobierno del PP, ahí está la subida del salario mínimo», añadió. Cornejo critica que Sánchez atribuya a la Gestora la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy, cuando se votó en un comité federal del partido.

Por ello insiste en que «se diga la verdad». «¿Por qué no se consultó a la militancia sobre la investidura (de Rajoy) o nuevas elecciones?». En lugar de esta consulta, añadió, lo que hizo fue convocar un «congreso exprés» con la intención de afianzar su liderazgo ante unas terceras elecciones. En racha llegó a ironizar sobre quien «se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo».

Para muchos de los líderes territoriales que apoyan a Susana Díaz, comprobar, este sábado, la capacidad de movilización que conservan Sánchez y su línea argumental ha sido un mazazo. Aunque las críticas al exsecretario general no solo vinieron de los afines a Susana Díaz o adscritos a la candidatura de Patxi López, sino también antiguos cargos poco dados a inmiscuirse en las batallas orgánicas. Le reprochan que haya caído en la «demagogia» de «los de arriba y los de abajo», es decir, en un «populismo» equiparable al de Podemos solo que aplicado a la vida interna.

Discurso destructivo

«El problema de Pedro-dice un veterano excolaborador, asustado con su empeño en presentarse como «el candidato de la militancia»- es que tiene un discurso destructivo; se carga al partido que funciona gracias a una estructura y unas jerarquías». Sánchez, ha decidido hacer bandera del poder de las bases frente a los cuadros dirigentes, a los que además dibuja como comparsa del PP. Y no tiene ninguna intención de modular su mensaje porque entiende que sus opciones pasan por polarizar el debate y dejar claro que la única disyuntiva posible es la que se da entre él («la voz de los afiliados») o Susana Díaz.

El alivio con el que muchos dirigentes recibieron el salto al ruedo de Patxi López y la esperanza en que, pese a la contienda, el PSOE pudiera salir unido del próximo congreso ha quedado ahora en gran medida diluido. «Pedro -dicen- intenta asfixiar el espacio de Patxi». En el equipo del exlehendakari, del que forman muchos de los que fueron hombres de confianza de Sánchez como Óscar López, Rodolfo Ares, César Luena o Rafael Simancas, mantienen la calma. «Lo de Pedro y Susana va a convertirse en una escalada verbal que va a acabar mal -vaticinan- y mucha gente se va a apuntar a una solución sensata».