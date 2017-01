Juanma Moreno podrá formular a Susana Díaz la pregunta presentada fuera de plazo

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, podrá dirigir su habitual pregunta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la próxima sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz, que se celebrará el jueves día 2. La Mesa de la Cámara autonómica admitió ayer la iniciativa a pesar de considerar que se había presentado fuera de plazo.

Será una pregunta sobre los retos del Gobierno andaluz para 2017, en la inauguración del nuevo periodo de sesiones, que había quedado fuera del periodo excepcional establecido por los servicios de la cámara para este primer pleno y había dado lugar a una controversia entre el Gobierno andaluz y el Partido Popular, pues éste recriminó a los de Juanma Moreno no estar «más que en el autobombo» y desatender el Parlamento, mientras el PP-A defendía que estaba dentro de plazo.

Pero la Mesa acordó por unanimidad de todos los partidos, incluido el PSOE, admitir las iniciativas populares para la sesión plenaria, mientras que la portavoz del PP, Carmen Crespo, reclamaba al portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, que pida «disculpas» por sus críticas al PP, al considerar que confunde «su puesto institucional con una grada de los 'hooligans».

El consejero de Salud comparecerá ante el pleno a petición propia

Mario Jiménez , portavoz socialista, dijo que «ha prevalecido al voluntad de todos los partidos» y la comprensión hacia «un error, porque a alguien se le haya escapado una fecha, no hay que darle más importancia», aunque criticó que este partido haya «ido contra el Parlamento y los grupos políticos», en vez de reconocer su fallo.

Debate sanitario

por su parte, la Diputación Permanente de la Cámara rechazó la celebración de un debate general sobre la situación sanitaria de Andalucía, con propuestas de resolución. La propuesta, realizada por Podemos e IU contó con el respaldo del PP y los votos en contra de PSOE y C's. NO obstante, el consejero de Salud, Aquilino Alonso informará al respecto a la cámara en la sesión plenaria del miércoles, a petición propia y de los cinco grupos parlamentarios.

La petición de debate general, que también sugirió el PP, fue presentada tras las manifestaciones de las 'mareas blancas' en Sevilla, Granada, Málaga y Huelva, que reunieron a 130.000 personas, según los convocantes.

La llave para celebrarlo, y poner el dedo en la llaga del que está siendo el principal problema político del Gobierno andaluz, estaba una vez más en Ciudadanos, que finalmente optó por respaldar la negativa del PSOE. El portavoz andaluz, Juan Marín, explicó que «a diferencia de PP y Podemos, no nos gusta la política de fuegos artificiales, sino ser útiles». Aunque dijo que no descarta ninguna acción tras las explicaciones que dé el consejero, Marín llamó la atención sobre «el doble rasero del PP», a quien «en Madrid le parece bien que Cospedal vaya a la comisión de Defensa a explicarse y no al Congreso y aquí en Andalucía exija que sea en un pleno y no en comisión».

Los demás grupos criticaron el rechazo. Podemos llamó a C's «muleta en estado puro» del PSOE, Maíllo lo calificó de lamentable y Moreno dijo que era un debate «merecido».

Los votos de PSOE y C's descartaron también las peticiones del Grupo Popular para que compareciera el consejero de Salud e informara sobre la política de contratación de medicamentos en el SAS y otro pleno extraordinario reclamado por IU y Podemos, para un debate general sobre la situación de la infancia y adolescencia en Andalucía.

Por lo demás, la Diputación Permanente convocó para hoy la Comisión de Presidencia en la que el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, informe sobre los resultados de la Conferencia de Presidentes.