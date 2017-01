La llamativa condena del juez Calatayud a un joven que robó en una peluquería

El juez Emilio Calatayud ha impuesto una llamativa sentencia a un joven en Granada. El menor había robado 600 euros y un secador profesional valorado en 160 euros en una peluquería, a lo que el magistrado dictaminó que su castigo sería concluir sus estudios de estilismo. Para valorar que ha aprovechado el tiempo tendrá que cortar el pelo a Calatayud. “Que me lo corta mal y suspende, pediré a la fiscalía que lo acuse de desobediencia. Que me lo corta bien, pues habrá cumplido con la ley. Al final decidirá el profesor o el tribunal o lo que haya. Yo simplemente soy un voluntario. Desde ahora y hasta el próximo mes de junio, que es cuando debe examinarse, no me cortaré el pelo. Es para que demuestre todas sus capacidades. No hay que ponérselo fácil”, explicó el juez en el diario El Ideal de Granada.

Para llegar a esta decisión, Calatayud contó que al enterarse de que el joven debía cortar el pelo a una persona como examen final, él se prestó voluntario. De esta forma, el juez busca dar un castigo ejemplar al menor y obligarle por vía penal a concluir sus estudios.