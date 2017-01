Un centenar de trabajadores murieron en accidente laboral

sevilla. El secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, reclamó ayer más presencia de la Inspección de Trabajo y el cumplimiento de las sanciones ante el avance de la siniestralidad laboral en Andalucía en 2016, año en el que ha aumentado la mortalidad un 4,73% respecto a 2015 con cien personas trabajadoras fallecidas en el ámbito laboral. Según el sindicato «vamos de mal en peor» con una tendencia al alza constante desde 2013.

De las cien personas fallecidas, la mitad no llegaba al año en la empresa, 23 llevaban menos de un mes y siete estaban en su primer día. «Esto nos hace pensar que, sobre todo en el caso de esas siete personas, o no había un contrato de trabajo o no se les había dado la formación y el acompañamiento pertinente para su puesto» dijo la secretaria de Salud Laboral, Nuria Martínez.

Ha sido, además, un «año histórico» en cuanto a accidentes por enfermedades relacionadas con el corazón, el cerebro y de los vasos sanguíneos que, el 41% de los fallecimiento, lo que a juicio de CCOO «tiene que ver mucho con la precarización de las condiciones laborales aunque en las empresas lo nieguen».