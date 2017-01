Sánchez arranca su gira en Dos Hermanas, feudo de su principal aliado en Andalucía

El exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez arrancará el próximo sábado su gira para considerar su candidatura a liderar de nuevo el partido en Dos Hermanas, municipio de Sevilla del que es alcalde Francisco Toscano, su más importante aliado en Andalucía. Se trata además de uno de los cargos políticos del PSOE andaluz que nunca ha ocultado sus críticas a la presidenta de la Junta.

Sánchez ya avanzó la pasada semana en sus cuentas de Twitter y Facebook que reanudaría en Sevilla su prometida ronda por España para pulsar la opinión de los militantes. Anunció primero que su «primera estación» sería el domingo día 29 en Sevilla. Luego rectificó y dijo que sería el día 28, sábado. «Contra un Betis-Barcelona no hay quien compita», alegó justificando el aplazamiento por la celebración de este partido de fútbol.

La intención de los seguidores de Sánchez en Andalucía era celebrar el acto con la militancia en Sevilla capital, pero al final se ha decidido por un pabellón deportivo municipal de Dos Hermanas con capacidad para, al menos, 500 personas. El exsecretario general del PSOE aún no ha confirmado el lugar por sus habituales medios de comunicación, las redes sociales. Sí escribió ayer en Twitter y Facebook estar abierto a sugerencias para su discurso en Sevilla. «Vuestras propuestas para un nuevo PSOE son bienvenidas», anima en ambas cuentas.

Simpatizantes de Sánchez y Díaz fletarán autobuses para Dos Hermanas y Alcalá

El PSOE andaluz sigue sin querer analizar la elección de Sevilla por parte de Sánchez en la que se prevé que incluso pueda anunciar su candidatura a la Secretaría General. «Será bienvenido, pero el proceso de primarias no está abierto», reiteró el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo. Sánchez y Susana Díaz intervendrá en dos actos distintos casi a la misma hora del sábado, aunque a varios kilómetros de distancia.

La secretaria general de los socialistas andaluces ha sido invitada a participar en el centenario aniversario de la agrupación socialista de Alcalá de los Gazules (Cádiz). El exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba está también invitado, así como la eurodiputada Elena Valenciano. En principio Rubalcaba intervenía el viernes y Susana Díaz, el sábado. El PSOE gestionaba un encuentro de ambos en el citado pueblo del que es alcalde Javier Pizarro, hijo del diputado autonómico Luis Pizarro, durante muchos años número dos del PSOE andaluz con Manuel Chaves y a quien se le situó durante un tiempo a favor de Pedro Sánchez.

La coincidencia de los dos actos ha provocado cierta expectación y morbo en las filas socialistas por ver quién de los dos posibles candidatos en las primarias llena más. Militantes socialistas de ciudades como Granada, Málaga, Jaén y Madrid se están movilizando en Twitter para fletar autobuses en los que viajar a Dos Hermanas y acudir al mitin de Sánchez.

Será el tercero tras su dimisión en octubre como secretario general. Estuvo el 26 de noviembre en Xirivella (Valencia) y el 10 de diciembre en San Martín del Rey Aurelio (Asturias). Han anunciado que acudirán también el exalcalde de San Sebastián Odón Elorza y el dirigente de Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias.

Díaz, por su lado, reunirá a todos los dirigentes provinciales en Alcalá y a la mayoría de diputados regionales y nacionales de Andalucía, como pasó en Jaén en el mitin con Zapatero. También se fletarán autobuses para un acto con la expectación añadida en si Susana Díaz anunciará su candidatura a la Secretaría General del PSOE. El entorno de la presidenta reitera en que su intención sigue siendo la de agotar el plazo hasta la apertura del proceso.

Hecho aislado

Díaz, no obstante, seguirá su periplo por distintas agrupaciones socialistas para explicar su proyecto para el partido y para el país, como ya hizo este fin de semana en Castilla León. Cornejo expresó ayer su satisfacción por el recibimiento que tuvo, en el que dirigentes de León, Palencia, Soria y Salamanca expresaron su apoyo a la andaluza junto a centenares de militantes. Quitó importancia a que en la localidad leonesa de Camponaraya un grupo de de personas le abuchearan y gritaran «¡No es no!». «No sé si eran del PSOE, pero su comportamiento no es de socialistas», lamentó Cornejo. Para Cornejo «se trata de un hecho aislado, que no es ni una anécdota».

Patxi López, candidato confeso, ha criticado los abucheos: «Esta no es la forma de ser socialista», dijo.