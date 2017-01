Andalucía confía en lograr 5.000 millones extra de la condonación de deuda del FLA

La Junta de Andalucía espera que salga adelante su propuesta, común a otros cinco gobiernos autonómicos, para que el Gobierno central les condone la deuda generada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), para compensar la infrafinanciación que padecen en el actual modelo. La tesorería andaluz recibiría así cinco mil millones más de liquidez.

En la reciente Conferencia de Presidentes, el pasado día 17, se abrió la puerta a negociar el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas, que caducó en 2014, y a buscar la manera de compensar a las comunidades infrafinanciadas. Una semana después, seis comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han formalizado su propuesta ante el Ministerio de Hacienda.

La jornada de 35 horas sigue en vigor sin que Madrid recurra La Comisión Bilateral Gobierno central-Junta de Andalucía, que debía reunirse el pasado día 18 para analizar la im plantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios, sigue sin convocarse de nuevo. Los 260 mil empleados públicos andaluces desarrollan con normalidad su nueva jornada, dos horas y media inferior a la que impuso en 2012 el Gobierno de Mariano Rajo a toda la función pública del país, al comienzo de la crisis y que sigue en vigor en todas las comunidades. Andalucía decidió implantarla por un decreto, convalidado en el Parlamento, desde el pasado día 16. El Gobierno central ha recurrido y tumbado en el Constitucional medidas similares adoptadas por la Junta de Castilla La Mancha y el Gobierno del País Vasco. En el caso andaluz optó por abrir una vía de negociación que, siquiera por silencio administrativo, ha dado un triunfo a Susana Díaz.

Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias --que recibe fondos de un instrumento de facilidad financiera parecido al FLA-- y Baleares reclaman pues a el Ejecutivo central que les exima del pago de parte de la deuda de los fondos que han recibido del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), mecanismo financiero que se creó en el verano de 2012 para que los gobiernos autonómicos pudieran acceder a financiación, al cerrarse los mercados financieros. El FLA ha desembolsado desde entonces en torno a 100.000 millones de euros.

Andalucía reclama que la condonación de su deuda ascienda a 4.672 millones de euros, que es la cuantía en la que la Junta considera que la comunidad está financiada por debajo de la media, dijeron fuentes de la Consejería de Hacienda.

El nuevo clima político parece trasladarse también a este ámbito, en el que se jugó una de las partidas clave de la abstención del PSOE para permitir gobernar al PP. Según fuentes del Ministerio de Hacienda que cita la agencia Europa Press, el Gobierno está dispuesto a aceptar la demanda, pero solo en aquellas comunidades que reciben una financiación por debajo de la media nacional a través del modelo vigente en la actualidad, aunque no precisa qué comunidades estarían en esta situación.

La posibilidad de esta condonación fue acogida por el presidente del PP-A, Juanma Moreno, con reparos. Aunque dijo que «siempre vamos a estar al lado del Gobierno de Andalucía», advirtió que éste «tiene que conseguir eficiencia y saber gastar el dinero público». Opinó que «no se puede devolver 624 millones de formación para el empleo al Estado y después pedirle dinero; no se puede dejar sin ejecutar 800 millones en políticas industriales y decir después que no hay política industrial, y sobre todo, no se puede mantener una maquinaria política como la que mantiene la Junta con políticos del PSOE, con numerosos asesores y cargos de confianza, y después no tener dinero para mantener un centro de salud».

El secretario de organización del PSOE-A, Juan Cornejo, dijo por su parte que confía en que el ministro Montoro deje de ser un «banquero» de las autonomías y acceda a esta condonación del FLA, mientras Podemos apoyó la medida aunque dijo que espera que el dinero se dedique a blindar los servicios públicos.

Prudentes perspectivas

Entre tanto, de nuevo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) a su respaldo a las cuentas de la Junta y en su informe de análisis de previsiones macroeconómicas para 2017 avala las presentadas por Andalucía como «prudentes», es decir un crecimiento del 2,3% en el PIB y del 2,2% en el empleo.

Por su parte, la Consejería indicó que en base a los datos del Ministerio Andalucía es la comunidad de régimen común que paga antes a sus proveedores, con una diferencia de casi 20 días de adelanto respecto a la media regional. La Junta ha situado su periodo medio de pago a proveedores (PMP) en 14,07 días en el pasado mes de noviembre, lo que supone que abona sus facturas 19,24 días antes que la media de las comunidades (33,31 días).