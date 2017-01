El decano de Ciencias de la Educación dimite por la presión tras su inacción en el caso de abusos sexuales

La presión de la junta de facultad y del ámbito académico de la Universidad sevillana pudo más que su resistencia a reconocer responsabilidad en el trato a las tres víctimas de acoso sexual y ayer a media mañana el decano de Ciencias de la Educación, Juan de Pablos Pons, presentaba su dimisión. De Pablos fue el sucesor en el puesto de Santiago Romero Granados, catedrático de Educación Física condenado a siete años de cárcel por abusos sexuales y lesiones a dos profesoras auxiliares y una becaria de investigación.

Se trata de la primera dimisión que se cobra el escándalo y se produce después de dimisiones en cadena de su junta, tras negarse a asumir su responsabilidad por no haber actuado con contundencia para cortar las actividades de su antecesor en el cargo cuando ya la denuncia estaba tramitándose, ni haber dado amparo a las víctimas y permitió que Romero siguiera dando clases, pese a existir incluso un dictamen de los abogados de las víctimas que alertaba de la situación. Medios del caso consideran que De Pablos además habría preferido dimitir antes de someterse al proceso de investigación interna en la facultad para averiguar qué ha fallado. En la defensa de éstas se saludó ayer con alegría la noticia y se valora que «gracias al valor de estas tres víctimas ha quedado al descubierto la dinámica abusiva instalada en la Hispalense.

No obstante, De Pablos declaró a Europa Press que no dimite porque crea que ha dado cobertura institucional alguna al profesor condenado . «Lo que he hecho, en todo momento, es aplicar las decisiones que nos ha indicado el Rectorado», aunque sí asume como error «personal» no atender «emocionalmente» a las profesoras víctimas de los abusos de Romero.

Casos sin denunciar

La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas ha indicado en una nota que casos como el del catedrático condenado «no son aislados y quedan sin denunciar».

Por su parte el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) ha mostrado su «repulsa» por estos hechos y pide un protocolo que proteja a las víctimas de esta situación.

Entre los testimonios que más ha circulado en las redes del profesorado de la Universidad Hispalense se figura el escrito del profesor Julián López Yáñez, que s consideraba obligada la dimisión porque la institución «falló estrepitosamente ante las víctimas», pues «no puso en marcha ni una sola medida que paliara su sufrimiento», pero «también falló ante la comunidad educativa, pues una Facultad de Educación debe estar preparada para tomar una crisis de este tipo para hacer pedagogía».

«Pedagogía de la buena. Pedagogía de la convivencia democrática, pedagogía de la igualdad, pedagogía de la justicia social, pedagogía de la solidaridad, pedagogía de la unión ante los poderosos que usan el poder en su propio beneficio», indicaba el profesor.