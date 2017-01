El PSOE volvería a ganar en Andalucía, aunque reduce la diferencia con el PP según el Egopa

El PSOE volvería a ganar en Andalucía, aunque cae en intención de voto y reduce su diferencia con el PP que le adelanta en generales, mientras que la opinión de los andaluces sobre sus líderes políticos empeora y todos suspenden. Son algunos de los datos que ofrece el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de ‘Invierno 2017’, que esta mañana hará público el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la Universidad de Granada (UGR), en su web ‘www.cadpea.org’.

El estudio, que goza de prestigio porque es el que mayor número de encuestas realiza, tiene un factor de interés añadido en esta ocasión, ya que el Capdea no realizó el pasado verano el habitual barómetro de mitad de temporada. El centro suspendió la elaboración por la incertidumbre política existente cuando se debía iniciar el trabajo de campo, pues no había Gobierno, ni se sabía si habría nuevas elecciones generales o si Pedro Sánchez continuaría como secretario general. Los responsables del Capdea decidieron esperar y no desarrollar el costoso trabajo para unos resultados que tendrían mucha volatilidad.

En esta ocasión, el trabajo de campo se ha realizado desde principios de noviembre hasta la segunda semana de diciembre y se han llevado a cabo 3.200 entrevistas en toda la comunidad.

Será, pues, el primer barómetro de esta índole desde el último Egopa conocido, la primera radiografía de la evolución del electorado andaluz en el año transcurrido desde febrero pasado. Tiene por el interés añadido de la incertidumbre que se sigue cerniendo sobre la situación política de la comunidad, dado el nuevo reparto de fuerzas, que abre la posibilidad de un pacto PP-Ciudadanos, si los de Juanma Moreno lograran ser el partido más votado, que podría despojar al PSOE-A del Gobierno regional por primera vez.

No obstante, el febrero pasado el PSOE-A se situaba como primera fuerza en autonómicas con el 32,1% de los votos y 6,8 puntos sobre el PP-A. Este partido lograba un respaldo del 25,3%, Podemos figuraba en tercer lugar con un apoyo del 17,2%, seguido por Ciudadanos (C’s), con el 13%, e IULV-CA, con el 8%.

Pero la novedad estuvo en la estimación de voto para elecciones generales que se incluyó en el estudio, y que colocaba al PP como fuerza más votada de la comunidad, al conseguir el 31%, lo que suponía 1,6 puntos de ventaja sobre el PSOE, que quedaba en el 29,4%. Podemos se situaba en el 16,9%, C’s el 15,2% y por último, IU quedaba en el 5,3%.

De hecho, el 20D el PP ganó al PSOE en la comunidad, con el 33,56% de los votos al Congreso sobre el 31,24% socialista. Unidos Podemos alcanzó el 18,56 y C’s 13,50%.

En cuanto a las valoraciones de líderes, en el último barómetro de febrero de 2016, Susana Díaz, presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, era la política más valorada, con un 5,2 y un 91,3% de conocimiento. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP-A tenía un 59,3% de conocimiento y una nota de 4,4, la peor de los líderes andaluces junto con la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, que también se quedaba en 4,4 y menor conocimiento, un 55,1%. Antonio Maíllo, coordinador de IU, era el segundo político mejor valorado, con 4,8 y un 54,3% de conocimiento; Juan Marín, líder de Ciudadanos, solo era conocido por el 37,7% de los andaluces, pero recibía la tercera mejor calificación, un 4,6.

Susana Díaz obtuvo un 4,9 en el informe de verano de 2015, un 5,4 en verano de 2014 y un 5,0 en el de invierno de 2015