El joven acusado de degollar a su expareja en Huércal tenía cuatro órdenes de alejamiento

El joven acusado de degollar hasta la muerte el pasado domingo a su expareja, Toñi G. A. y de 33 años, ingresó ayer en el Centro Penitenciario de El Acebuche tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Almería, acusado de un delito de homicidio.

No era la primera vez que Francisco S. G. S. accede a una prisión. Según ha podido saber este periódico, el joven ingresó en 2009 en la cárcel de Albolote (Granada) tras ser condenado por un robo en casa habitada. Ello se suma al amplio historial de hechos delictivos que ostenta, en el que destaca «cuatro condenas por asuntos relacionados con la violencia de género dictadas por diferentes juzgados», algunas de las cuales se remontan a 2007.

Sobre el detenido pesan cuatro órdenes de alejamiento de otras tantas parejas anteriores. No obstante y al igual que otras muchas víctimas mortales de esta lacra, Toñí no había presentado previamente una denuncia contra su maltratador. Posiblemente porque la relación entre ambos apenas había durado unos meses y había terminado hace muy pocas semanas, «en diciembre». La consejera de Igualdad ha anunciado medidas de seguimiento para evitar nuevos casos. «Esta señora con la que inicia una nueva relación no tiene por qué ser conocedora de esa realidad, por tanto hay que establecer unos mecanismos, que no lesionen los derechos de ninguna persona, pero que nos garanticen que ese tipo de temas se controlan», declaró.

La detención de Francisco S. G. S. se produjo el pasado domingo, en torno a las 8.00 horas, cuando este ejidense de 30 años de edad trataba de escapar de la vivienda situada en el Paseo del Generalife de Huércal de Almería. El ahora detenido aún estaba en la escena del crimen, «con la cara y la ropa ensangrentada», e intentaba huir tras haber consumado presuntamente el homicidio de su expareja.

Todo indica que el autor del homicidio no habría aceptado el cese de la relación, un extremo que tendrá que confirmar la investigación de la Benemérita.

Según dijo el pasado domingo el alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, el autor del homicidio «había pasado la noche anterior en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas» y a la mañana siguiente se habría desplazado hasta la vivienda de Toñi G. A., cuyos gritos de socorro alertaron a los vecinos. Pero poco se pudo hacer por la vida de la joven, quien residía en la vivienda de Huércal de Almería desde hacía «cuatro o cinco años» para estar cerca de su hermana, quien vive en otro duplex cercano junto a su marido y sus hijos. La joven fue despedida el pasado lunes en un multitudinario funeral celebrado en la iglesia de Canjáyar.

Toñi es la primera víctima mortal de violencia de género en Andalucía en lo que llevamos de año.