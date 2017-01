EL CUCO Y SUS PADRES SE NIEGAN A DECLARAR

Javier García, 'El Cuco' y condenado a dos años y once meses de internamiento por encubrir el asesinato de Marta del Castillo, acudió ayer al Juzgado tras ser denunciado por falso testimonio, así como a sus padres, Rosalía García y Ángel Romero. Los tres se acogieron a su derecho a no declarar y consideraron «nulas» las grabacidones de un supuesto testigo, «infiltrado» en la familia, que contradice la versión que éstos dieron en el juicio y que afirma que estuvieron en un bar en la noche que la joven fue asesinada y no en su casa. La defensa duda de la fiabilidad del testigo.