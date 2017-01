Susana Díaz resiste la presión y se centra en rivalizar con Rajoy

Susana Díaz se deja querer y aguardará acontecimientos. Su número dos en el PSOE andaluz, Juan Cornejo, manifestó ayer que la candidatura de Patxi López no modificará los tiempos de la presidenta andaluza, empeñada en no anunciar su candidatura a la Secretaría General del PSOE hasta que se abra el proceso de primarias de mayo. Otras fuentes socialistas apuntan a que Díaz no aguantará tanto y esperará a si, por ejemplo, también se presenta Pedro Sánchez. Por ahora, esta es la respuesta: «No significa nada. Estamos en la misma situación que antes del anuncio», respondió Cornejo al ser preguntado si Díaz iba a despejar sus intenciones al avanzar López su candidatura.

El número dos de los socialistas andaluces confesó que se sorprendió por el momento del anuncio, al acabar el comité del sábado, pero no por las intenciones del exlehendakari. «Sí me esperaba la persona, pero no el momento» dijo tras elogiar de forma fehaciente el discurso del presidente de la gestora, Javier Fernández. Al PSOE andaluz le ha molestado que López quitara protagonismo a la gestora el sábado, que supo sacar adelante la propuesta de fechas para el proceso con un alto consenso. Cornejo obvió, no obstante, cualquier crítica al político vasco. «Es una decisión personal», insistió.

Situación de «precongreso»

La presidenta defenderá hoy un nuevo modelo de financiación en la Conferencia de Presidentes

Cornejo admite que López ha adelantado una situación de «precongreso» que empujará a «interpretaciones». Pese a ello, Díaz seguirá «trabajando por Andalucía». Tampoco era plausible que el día después de protestas multitudinarias en las calles contra la política sanitaria de la Junta y el día antes de la Conferencia de Presidentes, el PSOE andaluz diera otro mensaje de Susana Díaz distinto que el de estar volcada por esta comunidad. Una gestión centrada en rivalizar con Rajoy como gestor de lo público. Ya se sabe que la presidenta andaluza defenderá hoy en el foro de presidentes un nuevo sistema de financiación que incluya la cobertura de la dependencia y dinero adicional para esta; también que propondrá equilibrio fiscal para evitar competencia desleal entre las comunidades por la bajada de impuestos cedidos. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, avanzó ayer que propondrá un mínimo y un máximo en los impuestos cedidos, como el de sucesiones y donaciones.

La aplicación a partir de ayer de las 35 horas para los 260.000 empleados de la Junta reta a Rajoy a hacer lo mismo en todo el Estado. Esa es la interpretación de Cornejo. No deja de ser una propuesta más de la presidenta para diferenciarse del PP y de Rajoy, pese a haber estado de acuerdo en facilitar su investidura. De alguna forma, pese a la voluntad de acuerdo con el Gobierno, enmienda sus reformas, ya que la imposición de las 37,5 horas fue aprobada por Rajoy en 2012 para contener el déficit público.

Díaz llevará otra iniciativa que puede mortificar al presidente de la nación. El Consejo de Gobierno aprobó ayer un incremento extraordinario de 250.000 euros a sus aportaciones económicas anuales a Acnur para atender las consecuencias de las duras condiciones de frío que se viven en los campos de refugiados sirios de Grecia. Díaz lo anunció en su cuenta de Twitter. «Europa no puede ser insensible», escribió. Hoy incluirá en su discurso una invitación al Gobierno de Rajoy y a otras comunidades a hacer lo mismo con una implícita recriminación al ejecutivo del PP por no haber cumplido con su compromiso de acoger a 17.000 refugiados. Vázquez dijo que el Gobierno andaluz reprueba que Europa «siga mirando para otro lado» ante este drama de personas muriendo de frío e «instalada en el confort», sin dar «una respuesta decente a esta situación».

Estar 'centrada' en Andalucía no le impedirá a Díaz trabajar para liderar el PSOE. Cornejo confirmó que su presencia este próximo fin de semana en tres provincias en Castilla León (Palencia, Zamora y León) no serán los únicos actos con militantes de aquí a que se haga oficial el proceso de primarias, posiblemente en marzo. Cornejo dijo que no le gusta que se le llame 'gira', pero avanzó que en las próximas semanas todas las agrupaciones del PSOE celebran aniversarios de su fundación, desde los 40 años algunas a los 140 años. Este será el formato con el que Díaz tomará contacto con militantes y simpatizantes para ganarse su confianza y exponer sus ideas para el partido y el país. El día 27 de enero asistirá a la conmemoración de la creación de la agrupación socialista de Alcalá de los Gazules (Cádiz), la más antigua de Andalucía. Cornejo confirmó que tiene peticiones de todos los territorios de España, lo que considera normal porque Díaz «es un referente» del partido como presidenta de Andalucía. «Lo ha hecho siempre, salvo en el periodo del debate sobre la abstención de la investidura: atender a solicitudes que se le han hecho desde otros territorios», dijo recordando sus viajes a Canarias, Valencia, Asturias, el País Vasco y Cataluña.