La red de encubridores del catedrático abusador, en el punto de mira

Como las bombas de racimo, la sentencia que ha condenado al catedrático de la Universidad de Sevilla Santiago Romero por abuso sexual sobre tres profesoras sigue produciendo efectos. Pasado el gran impacto del propio auto y la petición de perdón del rector se abre paso la evidencia de que el estamento universitario colaboró con el delito, aunque fuera de forma pasiva, cuando no llegó a apoyar y justificar al poderoso abusador.

La propia sentencia, al analizar las declaraciones de los miembros del departamento de Educación Física que defendieron al entonces decano y jefe del mismo califica los testimonios de «manifiestamente parciales» y aunque no llega, por poco, a iniciar procedimiento penal, sí deja abierta la vía administrativa para actuar contra los posibles encubridores.

La Universidad de Sevilla no ha decidido si actuará al respecto. Su respuesta es esperar a lo que digan sus servicios jurídicos. «Para que la situación de abuso se mantenga requiere la complicidad del entorno, activa o pasiva. Si la US quiere dar el mensaje de tolerancia cero no puede actuar solo sobre Santiago Romero, tiene que hacerlo también respecto al entorno cómplice», declara Amparo Díaz, abogada de una de las víctimas. Díaz recurrirá en cuanto el juez resuelva su petición para que se concreten las penas accesorias.

No es la única que piensa así. Ayer la Junta de Personal Docente e Investigador y el Comité de Empresa PDI de la US difundieron una dura nota en la que piden responsabilidades a «todos los gestores implicados» y en concreto el cese del actual decano de Ciencias de la Educación, Juan Manuel de Pablos Pons, sucesor del condenado, porque «no ofreció el apoyo necesario a las víctimas e incluso promovió la defensa del acusado».

La Junta pide responsabilidades a los directores del departamento y del Servicio de Prevención de Riesgos y censura el apoyo dado al abusador por profesores del centro pese a ser conscientes de sus «prácticas despóticas y abusivas». Los representantes de los profesores de la US piden perdón a las víctimas, urgen un homenaje público a las tres profesoras y reclaman al rector que reconozca públicamente que sus antecesores entre 2010 y 2016 y sus equipos de Gobierno no actuaron con la debida contundencia.

Cámaras de vigilancia

La red de apoyo al catedrático y ex decano condenado se vio durante el juicio y alcanzó incluso a una conserje de la Facultad, que quiso justificar en su declaración que las cámaras de vigilancia no habían captado ninguno de los abusos que se denunciaban.

«El más elemental conocimiento de cualquier facultad y de las atribuciones de los bedeles de cualquier centro universitario, lleva a considerar que es absolutamente imposible el continuo y permanente control de las cámaras», dice el auto, que desprecia el argumento. «No conoce este juzgador una sola Facultad en la que una o más personas de la conserjería puedan estar dedicadas en exclusiva al control de unas cámaras de vídeo vigilancia que durante más del 99 % del tiempo no muestran sino imágenes rutinarias sino que suelen estar atentos a las numerosas obligaciones propias del cargo».