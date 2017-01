El rector de Sevilla fija cita con las tres profesoras acosadas

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Cortés, ha concertado ya la reunión con las tres profesoras sometidas a acoso sexual por el catedrático de Ciencias de la Educación Santiago Romero, condenado 7 años de cárcel, aunque la cita no se hará pública por respeto a la privacidad de las víctimas. La US quiere ahora facilitar en todo lo posible la incorporación de éstas a su entorno laboral y confía en resolver el expediente disciplinario en el plazo de una o dos semanas, sin alcanzar los 6 meses de que dispone, dijeron fuentes de la hispalense.

Mientras la defensa del catedrático condenado ha confirmado que recurrirá la sentencia, la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, pidió ayer mayor celeridad a los jueces, que en este caso tardaron seis años en dictar sentencia, y reclamó «creer a las mujeres» que denuncian acoso y abusos sexuales. aunque respaldó la actitud de la Universidad, cuyo decano ayer pidió perdón por lo sucedido, dijo que «cuando en estas situaciones los procesos se prolongan, que no deben, hay que adoptar medidas de apoyo y cariño a las víctimas, que lo son en la teoría y en la práctica».