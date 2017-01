Cornejo cree que habrá más de un candidato y avisa: «La unidad no es incompatible con la pluralidad»

El número dos de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, se mostró ayer convencido de que habrá varios candidatos a las primarias del PSOE. «Es mi opinión personal», subrayó. Descarta por tanto una candidatura de unidad como algunos dirigentes socialistas apuntan. Quien quiera batirse con Susana Díaz, lo tendrá que hacer de frente. «La unidad es compatible con la pluralidad. Es lo que deseo y quiero, que haya pluralidad en el congreso y que luego se salga con unidad para ganar las elecciones», afirmó.

Cornejo respondía así a la posibilidad de que se presenten como aspirantes a la secretaría general Patxi López y Pedro Sánchez además de Susana Díaz. «Respetaré a cualquier compañero que dé el paso, a partir de ahí, que decidan los militantes».

También corroboró lo publicado por este periódico de que Susana Díaz no anunciará su candidatura hasta que el proceso congresual se abra, en abril o mayo. Apeló, como también hizo Mario Jiménez en 'Los desayunos' de TVE, a la tradición socialista de «respetar los tiempos» y no anunciar una candidatura que no podrá contar con infraestructura del partido para publicitarse.

Avisó que si alguno quiere lanzarse antes, que sepa que no tendrá acceso al censo de militantes hasta la convocatoria oficial. En el caso andaluz, Cornejo es quien custodia con celo el censo de la federación socialista más numerosa. Admitió que puede haber ahora movimiento en las agrupaciones con nuevos afiliados, pero no precisó cuántos.