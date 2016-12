Díaz asegura que hará lo necesario para reforzar la educación y la sanidad

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró ayer que hará lo que sea necesario para seguir reforzando la sanidad y la educación pública, al tiempo que señaló que si bien discrepa «mucho» en algunos aspectos del informe PISA, «siempre que aparece un informe o un estudio que dice que hay elementos que tenemos que mejorar, lo voy a escuchar y va a ser un estímulo». En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press y Efe, Susana Díaz criticó a quienes han intentado «aprovechar» el PISA para «atacar a la educación pública porque les gusta la educación privada y de elite», toda vez que dijo que afronta el contenido de dicho informe «desde la perspectiva crítica de que hay elementos que hay que mejorar». En cualquier caso, también dijo sobre el PISA que «cuando uno pone en la misma balanza a colegios en zonas difíciles, con un nivel socioeconómico muy bajo, y a centros en zonas mucho más normalizadas, es normal que haya desajustes».

La jefa del Ejecutivo andaluz cree que hay elementos a mejorar como la implantación de la segunda lengua, que ha provocado «controversias» con el personal laboral. Añadió que ha intentado explicárselo a los profesionales señalando que «siempre que tenga que elegir entre mejorar la calidad en las aulas y los derechos laborales, intentaré blindar lo primero y aliviar lo segundo». Con todo, recalcó que la subida del Presupuesto andaluz para 2017 en la partida para la educación pública va en la línea de mejorarla, que Andalucía cuenta con la ratio más baja por aula o que las tasas universitarias también son las más bajas del país: «Haremos todo lo que podamos para seguir reforzando la educación pública».

Respeto a las protestas

También se refirió Susana Díaz a la situación de la sanidad andaluza para remarcar que su gobierno asume con humildad cuando las cosas no funcionan o no funcionan como se preveía que iban a funcionar y aseguró que no tendrá problema en reconocerlo, como ahora, «y parar aquellas medidas que no se entiendan bien o no estén dando los resultados que se pretenden». Además, apuntó que respeta «muchísimo» a los ciudadanos que han salido a la calle en defensa de la sanidad andaluza, «los escucho y los acuerdos con los profesionales sanitarios y con los sindicatos que hemos alcanzado en los últimos días van a esa línea». Por contra, advirtió de que «ha habido otra gente que se ha querido aprovechar de la joya de la corona de Andalucía, ha querido atacarla y manchar la imagen de la sanidad pública andaluza para después hacer negocio».

«Es evidente que cuando el PP se pone la camiseta de la sanidad pública siempre hay un interés económico detrás», agregó Díaz antes de apuntar que «los que vienen a deteriorar la imagen de la sanidad para hacer negocio me van a tener enfrente». «Cuando la derecha se pone delante de la pancarta de la sanidad yo me echo a temblar», afirmó la presidenta, garantizando que hará «lo que haga falta» para blindarla. Y al hilo también se refirió a la subasta de medicamentos en Andalucía, un asunto en el que entiende que la discusión se sitúa «en cuánto pagamos por esos medicamentos y quién se lleva el beneficio, el PP quiere que sea para las grandes industrias farmacéutica, yo defiendo que los ciudadanos paguen menos y que ellas sufren el coste».

También habló Susana Díaz sobre el desempleo. La cifra total de parados registrados en Andalucía bajará en diciembre de los 900.000, según la presidenta andaluza. En este sentido, aseguró que el crecimiento de la economía autonómica está «acorde» al de la economía española. El último dato oficial sobre el paro en Andalucía, conocido a principios de mes, reflejó que el desempleo subió en noviembre 4.438 personas respecto al mes anterior, un 0,48%, lo que situó la cifra de parados registrados en 922.985 personas. «Vamos a bajar ya de los 900.000 parados, cuando se conozcan los datos del paro de diciembre. Eso nos da un horizonte positivo y de esperanza. Ahora lo que hay que hacer es compensar y seguir apostando por la innovación y el desarrollo tecnológico para hacernos más competitivos en el mercado», dijo.