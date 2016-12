«A la derecha y a Podemos les encantaría que no pudiera dirigir Andalucía»

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, señaló ayer que «a la derecha y a Podemos les encantaría que no pudiera dirigir ni Andalucía», en relación a las voces que la ven «inhabilitada» para liderar el PSOE a nivel nacional. En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, se refirió a una iniciativa que se abordó en el Parlamento andaluz para la limitación de mandatos con la que, a su juicio, la oposición buscaban «impedir» que ella misma se volviera a presentar al cargo al pedir que tuviera carácter retroactivo. Por contra, señaló que el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo, afirmó después que «la limitación de mandato la ponen los ciudadanos» de lo que deduce Díaz que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, lo que pedía es que fuera ella la que no volviera a presentarse. Así, consideró que este planteamiento responde al «reparo que le da a la derecha y a los que dicen de vez en cuando que son de izquierdas que haya un PSOE fuerte, eso no les gusta, y en Andalucía lo hay y les molesta».

De esta manera, la presidenta andaluza subrayó que el «aval» que tiene el PSOE-A es que es un partido con fuerza» y que los ciudadanos lo apoyaron en las últimas elecciones porque «tenía un proyecto centrado en los intereses de los andaluces». Sobre su posible candidatura a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz insistió en que ahora mismo está centrada en Andalucía y que prueba de ello es que haya sido la primera comunidad en contar con el Presupuesto para el próximo ejercicio aprobado. Así, agradeció las muestras de cariño que le trasladaron sus compañeros de partido al hablar sobre su figura como posible líder del PSOE, si bien aseguró que estas muestras de cariño «no me descentran de donde estoy, en el trabajo de esta tierra».

ERE y candidatura

Tras recalcar que «solo el PSOE puede sacar al PP de la Moncloa», la andaluza asumió que para que esto ocurra «tiene que ser un PSOE reconocible, que los ciudadanos nos vean y digan que ésta es la izquierda útil que me hace vivir mejor, que me devuelve derechos y que lo hace de manera solidaria». Asimismo, Díaz habló sobre el caso de los ERE y dijo que no le parece justo lo que «alguna gente honesta» está pasando con dicho caso, especialmente los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a los que se les ha abierto juicio oral: «Espero que sea rápido porque son demasiados años y eso no genera confianza en la Justicia. Ha sido muy lento y muy largo».