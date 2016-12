«La política no es el lugar más interesante para un científico»

Durante un año, en el primer gobierno de José Antonio Griñán, fue usted portavoz del Gobierno andaluz. ¿Cómo resultó su experiencia en la política activa?

He dicho a mis amigos que hubiera pagado por tenerla. Para una persona que se dedica a analizar la vida social y política verte dentro de ese mundo es muy interesante. Se debió a una posición personal mía, de colaboración con el PSOE y la izquierda en general. Cumplí el periodo que para mí era suficiente, un año, y volví a mi actividad. Estuvo muy bien para mi experiencia, pero la política no era el lugar más interesante para un científico.

Ignatieff decía que tras su paso por la vida pública respetaba más a los políticos.

Comprobé lo interesante de la colaboración y la dificultad de pasar de campo. Tenemos reglas de juego un poco diferentes y yo tampoco llegué muy joven, que podría haber tenido mas capacidad de adaptarme, sino con una carrera muy consolidada. Notas que hay cosas que no acaba de encajar bien. Por citar a Max Weber y su libro 'El político y el científico',la diferencia mayor es que el primero tiene que resolver problemas con una urgencia que le impone la realidad, y a veces no tiene tiempo para informarse de todos los datos para decidir lo mejor. Y el científico tiene como objetivo descubrir la verdad de los asuntos, diseccionar los problemas, sin que importe el tiempo que tarde,porque es más importante el objetivo que el tiempo que se gasta en él. La reflexividad de la vida académica no es fácil de conjugar con la urgencia de la política.

Trabaja ahora sobre los efectos sociales de la 'financialización' de la economía. ¿De qué se trata?

Hasta qué punto las finanzas han ocupado un lugar tal que han desplazado en protagonismo a la economía real. Cualquier empresa que se convierte en medio grande y empieza a financiarse en los mercados bursátiles, le llega dinero de un fondo que no sabe muy bien quién es, aunque se trata de actores muy potentes e impersonales, los planes de pensiones de los funcionarios de California, unos de Canadá... Está produciendo que las empresas estén básicamente preocupadas por el rendimiento ante sus accionistas. Lo que importa antes que nada es darles beneficios, porque si no te van a abandonar. Hay ejemplos cercanos. Tiene efectos sociales muy importantes. En las relaciones entre empresas y trabajadores, en la orientación de las empresas, en sus directivos. Hay un mundo por descubrir, la parte negativa de la globalización.

Otro de sus trabajos 'vivos' aborda la innovación. ¿En qué sentido?

Hoy se habla mucho de innovación. Es una palabra mágica, todo es innovación. Queremos poner un poco de orden en el debate conceptual y en una parte muy especial que tiene que ver con lo que hablamos de Andalucía. La pregunta es ¿existe una estructura social que favorece más la innovación que otra?¿se puede decir que hay rasgos estructurales en la sociedad, en el nivel de formación de los ciudadanos? Si hay una estructura queremos saber qué rasgos tiene. Hay encuestas nacionales y comparamos con otros países.