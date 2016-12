«Pequeñas variaciones electorales pueden significar mucho para formar nuevas mayorías»

Hablemos de encuestas. Conoce bien demoscópicamente Andalucía. Ahora que ha evolucionado la eclosión de los nuevos partidos ¿se atreve a decir como funcionarían unas nuevas autonómicas?

Tenemos ya un dato, que son los resultados de las últimas elecciones. Aunque aquí, a diferencia de España, los nuevos partidos, Podemos y C's, no han tenido la misma fuerza, porque mantenemos la tradición política también. No creo que a corto plazo esa estructura vaya a cambiar mucho. A largo plazo es difícil decirlo, aunque los movimiento de un día tienen efectos impensables en la semana siguiente. Pero si nos atenemos a los datos, creo que habría pequeñas variaciones. Pero esto ahora puede significar mucho. Las mayorías pueden formarse con sumas muy distintas y ahí sí que pueden tener signos diferentes, en función de pequeñas variaciones en el electorado.

El caso más llamativo es PP con C's, que diera a Juanma Moreno la Presidencia de la Junta. ¿Lo ve factible?

Ese es uno de ellos, pero también puede darse uno PSOE-Podemos.

Ahora parece más complicado.

Pero no pasa nada, llega el momento en que hay que hacer pactos y se pueden hacer. La estructura de representación puede ser parecida, pero es una estructura grosera, el ajuste fino puede darnos cambios. Está dentro de las posibilidades del mapa electoral actual.

¿A qué atribuye la resistencia del PSOE en Andalucía, su fortaleza electoral?

Ya estudié en un artículo lo que llamé «el peso y la inercia del voto ideológico». En Andalucía hay unas raíces históricas que siguen pesando mucho. Tiene que ver con la presencia de grandes grupos de ciudadanos con el recuerdo de situaciones de pobreza, de dificultades, que ven en la izquierda la oportunidad política de salir de eso. Preguntas en algunos pueblos y la gente lo dice, se ha transmitido de padres a hijos y de momento no se rompe.

Pero no sucede en el resto de España, donde el PSOE atraviesa dificultades serias, sobre todo en el norte.

Porque las condiciones socioeconómicas históricas las hemos vivido muy de cerca gente que estamos en activo. No es que tengamos ninguna cosa especial en los genes, aunque no sea metáfora muy afortunada. La persistencia del voto ideológico no es sentido sectario, sino la ideología que se adapta mejor a una ciudadanía que ha pasado por muchas dificultades vinculada a la izquierda que ha significado el progreso y la igualdad en toda Europa.

Está investigando sobre el populismo. ¿Cómo se plasma en Andalucía? ¿Cómo valora la fuerza aquí de Podemos?

No soy partidario de usar ese término para referirse a los nuevos partidos de una forma tajante, porque en todas las siglas se pueden identificar algunos rasgos de populismo. Creo que no sería muy objetivo. Otra cosa es que en la batalla política convenga, pero fuera de la contienda no se puede confundir con un populismo como Le Pen en Francia, en la derecha.

¿Entonces, cómo lo caracteriza?

No veo que la estructura del voto en Andalucía vaya a cambiar mucho. El mundo occidental, Europa en particular y EE UU, está en una situación muy compleja, porque lo que se abrazó como una gran cosa, la globalizacion financiera, mercantil, industrial, ocasiona grandes perjuicios y una malestar en la población que da en movilizaciones políticas diferentes,en populismos de derecha o de izquierda. Ese malestar difícilmente se va a resolver si no se afronta ese problema. Es interesante que la globalización financiera se está empezando a ver como un arma de doble filo.

¿Por qué?

El pacto neoliberal desde la II Guerra Mundial, para la economía, con apertura de mercados, desaparición de barreras arancelarias, libre circulación de mercancías, del dinero, quizá haya llegado a un extremo más rápido de lo que estábamos preparados para asumir. Como los partidos tradicionales no hagan frente a esta situación puede haber turbulencias políticas muy serias. Ese es el fondo de la cuestión. Si este modelo de expansión neoliberal de tipo global no es modulado de forma que no afecte de forma tan rápida e inesperada a los países donde se origina, los más desarrollados, va a ser un modelo que se pueda mantener.

Sarkozy habló de reformular el capitalismo.

Fue una 'boutade'. Pero hay un problema y hay que revisar y modular el pacto neoliberal para que los efectos no sean tan perjudiciales. Es un debate mundial y ahí la socialdemocracia tiene que tomar unas posiciones muy sólidas. Los conservadores no populistas ya la tienen tomada, es seguir con el mismo modelo. Los que tienen que hacer la modulación son los partidos de izquierda, en especial la socialdemocracia, porque además sin unos partidos que tengan una cierta dimensión internacional es muy difícil. Desde España poco podemos hacer para cambiar las reglas de juego de los mercados financieros. Por ahí van a ir las cosas en los tiempos que corren.