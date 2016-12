«Andalucía necesita pasar a un segundo ciclo que apueste por la calidad y por políticas de refuerzo»

Manuel Pérez Yruela es una figura clave en la sociología andaluza. Director durante dos décadas del IESA (Instituto de Estudios Sociales Avanzados) del CSIC, responsable de la encuesta más fiable que se hacía en la comunidad, acaba de pasar a la condición de catedrático emérito mientras que mantiene interesantes proyectos abiertos y una presencia habitual en el análisis político. Su opinión es especialmente interesante en estos momentos en que vuelve a la actualidad el debate territorial y la comunidad se agita, tanto por la lectura crítica de sus indicadores, entre ellos el informe PISA, o por la resistencia de la convergencia con otras regiones, como por un cierto desprestigio en la mirada exterior, que choca con la necesidad de poner en valor los logros conseguidos.

-Ha dedicado buena parte de su trabajo a pensar Andalucía. Entre el optimismo oficial y el pesimismo de la oposición, ¿cómo se sitúa?

-Para entender la situación actual de Andalucía hay que entender el pasado. Venimos de una situación de dificultades todo tipo. Cuando llega el Estado autonómico, el diagnóstico compartido por todos los expertos es el de la Andalucía del subdesarrollo. El Estatuto, la autonomía tiene un gancho muy importante en la posibilidad de salir de ello.

-Sí, pero hace ya de eso mucho tiempo.

-Andalucía ha tenido en los últimos 30 años un ciclo de cambio muy importante y ahora se abre un segundo ciclo. Hemos cubierto con mucho éxito, creo yo, una etapa en la que hemos superado las deficiencias, las distancias en materia de infraestructuras, servicios públicos, sanidad, educación, autovías, alta velocidad... Hemos hecho un esfuerzo muy grande. El sector público ha sido fundamental, pero no se ha visto acompañado por el privado que no ha hecho su trabajo con la misma intensidad, en creación de empresas o participación en I+D+i, que sigue siendo muy baja y no se consigue cumplir el objetivo de subirla. Tenemos que reflexionar. No todo puede ser sector publico.

-¿Un segundo ciclo? ¿En qué sentido?

-Andalucía necesita un segundo ciclo en la que se evalúe la calidad de todo lo que hemos hecho. Tenemos que evaluar las políticas públicas y hacer esfuerzos compensatorios, políticas de refuerzo o discriminación positiva. Por ejemplo, para mejorar la educación. Está pendiente la mejora de los procesos, la exigencia de calidad, en la política y en la actitud ciudadana. Debería ser el objetivo de este segundo ciclo.

-¿Cree que Andalucía es un modelo fracasado? Con tantos indicadores negativos tan resistentes a mejorar, la convergencia que no se consigue, la brecha que se agranda...

-La distancia permanece más o menos igual. Si miramos las series históricas estamos en una cifra de en torno al 75% de la media nacional. ¿Fracasado? No me atrevería a decir tanto, ¿a qué modelo se refiere? ¿de gestión pública? Toda la dotación de infraestructuras y servicios públicos ha funcionado, se han resuelto problemas. ¿Modelo económico? No sé a cuál se refiere.

-Pero no hemos conseguido salvar la distancia de la media española.

-El acercamiento se ha dado, pero luego se ha retrocedido, no hemos dado ese salto todavía. Hemos crecido mucho, se ha creado mucho empleo, pero los demás también lo hacen. Debemos tomarnos muy en serio el esfuerzo compensatorio, como se hizo para las zonas marginales de las ciudades, para sectores de la sociedad que necesitaban un impulso especial para salvar esa distancia.

-¿Qué tipo de refuerzo y a quién corresponde acometerla?

-A todos los sectores, público y privado. En este último sería muy importante que fuera para acelerar la contribución al I+D, generar más empresas, crear empleo. En lo público mejorar la calidad de los servicios, aunque tienen una calidad razonable. En el IESA hicimos estudios durante muchos años y la valoración del sistema público de salud era muy alta. En educación es preciso mayor esfuerzo, un pacto educativo para mejorar los procesos y procedimientos, la calidad final.

-¿No se está quebrando esa confianza de los andaluces en sus servicios, sobre todo sanidad?

-Ha habido deterioro, aunque no tengo datos. El IESA dejó de hacer estudios desde el inicio de la crisis. Para desgracia de Andalucia, lo digo con modestia, se interrumpieron 15 años de seguimiento. Pero el deterioro ha sucedido en toda España, por la crisis y los recortes, si bien no creo que sea una valoración negativa total o muy amplia.

-¿Y la Educación? PISA ha dado un varapalo importante. ¿Cómo mejorar el sistema educativo?

-Reforzar los presupuestos sería una medida importante, y un esfuerzo de mejora de la calidad del sistema, empezando por la formación del profesorado. Se puede avanzar más en la organización para que sea más estable el profesorado en los centros y haya mayor continuidad en la relación alumnos-profesores.

-¿Cómo ese refuerzo, esa discriminación positiva?

-Es preciso identificar y evaluar qué se está haciendo, por qué hay centros públicos excelentes y otros no tantos. Desde el IESA hicimos, con Pezzi como consejero, un estudio para identificar por qué había presión hacia lo concertado. La respuesta era muy sencilla, los colegios públicos no tenían lo que luego se ha llamado aula matinal, ni comedores escolares, ni actividades extraescolares. Se adoptaron medidas en esa dirección y hubo mejoras notables. Quizá ahora haría falta tener información mayor de dónde están los problemas. Evaluar más las políticas públicas para saber a dónde dirigir los esfuerzos para esa compensación, si detectamos qué colegios y qué zonas están peor y poner ahí el esfuerzo.

Diferencias entre territorios

-Ante la reforma de la financiación autonómica arrecia la batalla de las diferencias y la imagen. ¿Cree que este tópico de comunidad subsidiada puede amenazar la dotación?

-En un estado nación, y eso es España, las diferencias entre territorios existen. Es lo normal, y que la solidaridad interterritorial funcione. Una comunidad debe tener los mismos derechos y recibir la misma financiación para atender los servicios básicos. Andalucía debe defender esa posición. Pero también hacer esfuerzos que correspondan para solucionar problemas que duran mucho tiempo.

-Sobre todo el paro.

-No es sencillo de resolver, nadie tiene una varita mágica, se trata de un problema estructural y su cifra quizá no sea exactamente tan alta, aunque es la medición que se hace y no hay que dudar de ella. Por eso creo que al sector público le corresponde resolver los problemas con rigor, saber qué está pasado, donde están los fallos. No es seguro que tengamos la evidencia suficiente, necesitamos la información más rigurosa posible.

-¿Y lo positivo? Hubo un movimiento para romper tópicos, cuando llegó Griñán.

-'Andalucía10'. Lo recuerdo porque yo estaba de portavoz y lo apoyé. Los clichés, las etiquetas son muy difíciles de desmontar. Es cierto que en Andalucía tenemos un nivel de investigación bastante bueno, comparable con muchos de fuera. Hay cosas que se hacen muy bien y nuestra región debería mostrarlas hacia el exterior con más insistencia. Pero por desgracia la etiqueta con la que nos presentamos refuerza la que ya nos venían imponiendo. No salimos de ese bucle. Recuerdo que con motivo de aquel proyecto, y vuelvo a demandar que se retomen los trabajos que hacía el IESA, promoví un estudio sobre la imagen de Andalucía fuera de Andalucía.

-¿Y qué salía?

-Es verdad que todavía predomina una imagen muy asociada al buen carácter, capacidad de acogida, sociabilidad, pero la parte lúdico-festiva sigue anclada como una alcayata de la que no se cae nunca. Aunque se reconocía avances, siguen viéndonos tal como éramos antes. Pesa mucho. Es un activo que tenemos unas tradiciones culturales que se proyectan mucho hacia el exterior, como la Semana Santa o ciertas ferias, nadie puede discutir su potencia ni hay que quitarle valor. Pero no soy un gran defensor de que esa sea nuestra presentación, hay otras muchas cosas. Quizás haría falta apoyar la realización de actividades de demostración de lo que no son los clichés tradicionales. La sociedad misma necesita hacer un esfuerzo compensatorio, y los medios públicos también. La radio y la televisión andaluzas tenían que poner un esfuerzo importante en esa dirección.