Susana Díaz logra aprobar sus segundos presupuestos con el apoyo de Ciudadanos

Aunque el resultado final estaba cantado antes de que comenzaran las dos jornadas de debate final, Andalucía cuenta ya con sus presupuestos para 2017 aprobados en el Parlamento. Por segundo año consecutivo, y pese a no contar con mayoría, la presidenta Susana Díaz ha logrado sacar adelante la cuenta pública, por un importe total de 33.239,5 millones de euros en la última línea, con el apoyo de Ciudadanos. Andalucía se convierte así en una de las primeras comunidades en tener presupuesto, con Canarias, y en un contexto de dificultades generalizadas, tanto en otras autonomías como en el Gobierno central, por las complejas sumas de minorías.

Los presupuestos han salido adelante con el voto en contra de las otras tres formaciones de la Cámara, PP, Podemos e IU. Los 'populares' andaluces no se contagiaron de los nuevos aires de consenso de su partido, que ayer mismo anunciaba que daba su respaldo al PSOE de Javier Fernández, presidente de la gestora, para sacar adelante los presupuestos de Asturias, ni con los de Extremadura o Aragón, que se han mostrado también dispuestos a hacerlo. No obstante, tampoco Susana Díaz está por respaldarle las cuentas del Estado a Mariano Rajoy, y el grupo parlamentario socialista del Congreso, como si obedeciera a su voz, le prepara una enmienda de totalidad.

El bloque PSOE-C's y sus 56 votos no admitieron ni una sola de las mil enmiendas presentadas por el resto de los grupos. Si el presidente del PP-A se planteó como reto conseguir que el trabajo de su grupo en este área diera algún fruto, no lo ha logrado. Ayer su portavoz, Carmen Crespo, se quejaba de que PSOE y C's no hubieran aceptado ni siquiera la que pide que en las salas de espera de los juzgados de violencia de género andaluces no estén juntos las víctimas y los denunciados, como sucede ahora, dijo. Juan Marín, portavoz de C´s, por su parte, se preguntaba, con sorna, si los demás grupos votarían sí al presupuesto si se aprobaran sus enmiendas, y apuntaba que «las hay que sonrojarían si se supiera de dónde las distraen». El líder naranja, muy interpelado por el PP-A, también recriminó a las restantes formaciones que no respalden «más recursos para Sanidad, Educación y Dependencia».

Los otros grupos, Podemos e IU, hicieron hincapié en que los presupuestos suponen un giro a la derecha y que, según Maíllo, «confirman la hoja de ruta de Susana Díaz en Andalucía y en Madrid», con una «nueva geometría variable de pactos» que «aquí se sirve de Ciudadanos y en Madrid sirve al PP».

La incógnita estaba, en fin, si serán o no los últimos presupuestos de Susana Díaz como presidenta de la Junta y , por lo que parece, aún va a tardar en despejarse.

Más para Sanidad

Mientras, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que tras el pleno se trasladó a Madrid para asistir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, confirmaba que los 623 millones que aportará al presupuesto andaluz el nuevo objetivo de déficit se destinará a Sanidad, «prioridad absoluta» para el Gobierno andaluz. Montero defendió que el presupuesto dará «oportunidades de crecer, crecer mejor y crecer en igualdad», para generar empleo y revitalizar los servicios públicos.

Ya en Madrid, Montero reprochó que no estuviera en el orden del día del CPFF la financiación autonómica y dijo que espera que sea realidad ya en 2017. La consejera rechazó las presiones del ministro de Hacienda con las entregas a cuenta para conseguir que los 'barones ' regionales apoyen los Presupuestos Generales del Estado. Andalucía, que ya tiene el suyo aprobado, «no se ha dejado chantajear», dijo.