Susana Díaz refresca su oposición a un referéndum unilateral en Cataluña

Susana Díaz se dio a conocer en la política nacional por su rotundidad en el conflicto catalán apenas un mes después de asumir la Presidencia de la Junta en septiembre de 2013. La presidenta de la Junta refrescó ayer esa rotundidad al reiterar su posición contraria a un referéndum en Cataluña sobre su independencia. Lo hizo para, de paso, situar a Podemos contra las cuerdas al instar a su líder, Pablo Iglesias, a explicar por qué defiende como «legítimo» que la Generalitat organice un referéndum sobre la independencia de forma unilateral, sin contar con el Gobierno de España, como sería preceptivo. «Si otros prefieren salirse de las leyes, darle patadas a las normas, salirse de la Constitución, es difícil que a mí me encuentren en ese camino porque no voy a compartirlo nunca», enfatizó.

En realidad no fue Iglesias, sino su ahora rival interno, Íñigo Errejón, quien en unas declaraciones a una radio calificó de «legítima» la convocatoria, aunque matizó que su efecto institucional «sería cero». Díaz, en declaraciones a los periodistas en el Parlamento, eludió mencionar a Errejón y se dirigió a Pablo Iglesias. «Pues lo tendrá que explicar el señor Iglesias. Ya algunos anunciamos que veladamente lo habían dicho en las campañas electorales y ahora resulta que van por ahí, pues que lo expliquen».

La controversia ha servicio para que Díaz recuerde que ella defiende «el diálogo, el acuerdo, la reforma de la Constitución para que garantice que todos se sientan parte de un país que tiene futuro». «Se trata - prosiguió- de que se «respete la pluralidad, pero garantizando la igualdad entre todos los ciudadanos». «Y esa España plural pero que defiende la igualdad de los ciudadanos es la que creo que tiene futuro», anotó.

Díaz volvió a eludir pronunciarse sobre su casi segura candidatura a la secretaría general del PSOE y tampoco quiso comentar las declaraciones al respecto de otros compañeros de su partido. Juan Carlos Ibarra, expresidente de Extremadura, se pronunció a favor de un candidato que no fuera Díaz o Sánchez. «Los que se quieran distraer que se distraigan, yo no tengo tiempo para distraerme», afirmó sobre Ibarra. En el entorno de la presidenta se da por hecho que no dirá nada sobre su candidatura hasta que no esté en marcha el proceso congresual y las primarias tras el comité federal de enero. Hasta que, en definitiva, se aplaque la actual tensión interna en el PSOE.

Un objetivo al que le favorece la actual guerra interna en Podemos entre Iglesias y Errejón y el desplante de Aznar a Rajoy, que para la presidenta de Andalucía «era algo previsto, prácticamente anunciado». «Hablan mucho de los demás pero también se lo tienen que mirar ellos de vez en cuando», ironizó.

La presidenta tildó de «insensatas y faltas de todo rigor» las declaraciones de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quien afirmó el martes que la subasta de medicamentos convierte a los andaluces en «pacientes de segunda».