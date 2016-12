Zarrías y Aguayo solicitan su libre absolución en la 'pieza política' del caso ERE

Dos de los imputados en la 'pieza política' del 'caso ERE', los exconsejeros de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías, y la ex consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, han presentado sus escritos de defensa en los que solicitan su libre absolución.

La defensa de Zarrías, que ejerce el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, pide además que en el juicio, declaren como testigos tres ex presidentes del Parlamento de Andalucía (Gracia, Torres Vela y Coves), el exconsejero García Garrido y el presidente de la Diputación de Jaén y secretario general del PSOE en esta provincia, Francisco Reyes, entre un total de once personas

En el escrito de defensa, del que da cuenta la agencia Europa Press, el abogado de Zarrías califica la imputación de «absurda», plantea además la nulidad de la decisión del juez de abrir juicio oral contra su cliente por un delito de asociación ilícita, pues la pieza separada del procedimiento específico «no se abrió para el esclarecimiento de hechos constitutivos de un delito de asociación ilícita, sino exclusivamente para investigar la posible existencia de un delito de prevaricación».El abogado de Zarrías, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, argumenta que «si todas las modificaciones presupuestarias contaban con el aval de la Intervención General de la Junta, ¿cómo podría sospechar mi mandante que había algo irregular en ellas, desde un punto de vista contable y presupuestario?».

A su vez, el letrado de la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo pide su libre absolución porque «ha sido enteramente ajena» y no ha participado «en modo alguno» en el mantenimiento de dicho procedimiento, cuya existencia niega. En la causa, «no existe ningún indicio de que conociese la gestión que la Dirección General de Trabajo estaba realizando del programa presupuestario 31L, ni de la existencia de intrusos en las pólizas, o sobrecomisiones, o de la concesión de ayudas prescindiendo de los trámites establecidos y a entidades que no reuniesen los requisitos para ser beneficiarias de las mismas».

«Es radicalmente falso» que la ex consejera «conociera, participara o consintiera la gestión que la Dirección General de Trabajo estaba haciendo de las ayudas», argumenta el letrado, Víctor Moreno Catena.