Valderas declinó propuesta socialista en Huelva previa a rechazar Comisionado

Huelva, 13 jun (EFE).- El ser Comisionado para la Ley de la Memoria Histórica no ha sido la única propuesta venida desde las filas socialistas que ha rechazado Diego Valderas, excoordinador de IU y exvicepresidente de la Junta, ya que quince días antes había declinado liderar una de las ramas del Plan Estratégico de Huelva.

Así lo ha revelado hoy, en rueda de prensa cuestionado por todo lo sucedido con Valderas, el presidente de la Diputación de Huelva y secretario general del PSOE en la provincia, Ignacio Caraballo, precisando que para su rechazo "esgrimió que no quería enfrentamientos con nadie y prefería quedarse en un segundo plano".

Caraballo considera que Valderas es "un hombre que se merece tener un espacio público, porque personas como él no pueden pasar desapercibidas, no las podemos esconder, tienen que resplandecer y tiene una edad para ello".

Sin entrar a valorar "las trabas" que le ha puesto IU para que finalmente declinara ser Comisionado de la Ley de Memoria Histórica, así como la decisión de su hijo, Javier Valderas, ha abundado en que desde la Diputación de Huelva, gobernada por el PSOE, él mismo le ofreció, días antes que Díaz, la posibilidad de liderar la Comisión de Infraestructuras del Plan Estratégico Provincial.

Dicho plan, ha explicado, ya ha cerrado su primer ciclo y abre un segundo para el que se han buscado personas que lideren las distintas ramas del mismo: "Una de ellas se la ofrecí a Valderas, al entender que podía aportar mucho a la estrategia provincial por su discurso y las ideas que tiene sobre la provincia; es un buen embajador".

"Me agradeció que me acordara de él y, con mucha responsabilidad, me dijo que no lo aceptaba, que no quería tener enfrentamiento con nadie, que, en un principio, quería mantenerse en la situación de segundo plano en la que está ahora".

A los quince días Díaz le ofreció el Comisionado y, por todo lo sucedido, tampoco lo ha aceptado: "Es triste que personas como Valderas se vean limitados, porque aún tienen mucho que aportar".

También se ha referido a este asunto y a la baja de la militancia de Javier Valderas, el secretario de Organización de IU en Huelva, Rafael Sánchez, precisando con respecto a lo segundo que "respetan la decisión pero no la comparten".

Ha añadido que no van a "entrar en polémicas en relación a una cuestión que se ha cerrado bien para esta organización, como el tema del intento de Susana Díaz de malmeter en IU; se ha cerrado bien por parte de Diego Valderas y de la dirección andaluza, y en ese tema no hay más que decir".