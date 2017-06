Estrella Morente cree que futuro del flamenco pasa por conocer a los clásicos

Arahal , 13 jun .- La cantaora Estrella Morente ha defendido hoy que el futuro del flamenco para mantener el nivel actual pasa por la necesidad de que los nuevos valores conozcan n "lo que hicieron los clásicos", como una forma de salir adelante esa "cantera de nuevos artistas".

En la presentación de la actuación que protagonizará el próximo sábado en Arahal (Sevilla), en el XVI Memorial 'Niña de los Peines Al gurugú', la cantaora ha destacado que en la actualidad hay "mucha gente muy buena, una cantera de artistas que son gloria bendita, y en guitarra y baile ni te cuento".

Se ha felicitado de que "es gente que está recurriendo otra vez a las bases", entre las que ha citado a Rosario 'la Tremendita', a la que ha definido como "una loca de los antiguos".

"Es gente que admiro por su juventud y su mirada hacia atrás, algo que yo valoro más que el que se cante mejor o peor, porque lo que mas valoro y me interesa es la afición, porque eso hablo tanto de ella", ha dicho.

Morente cree que "el futuro del flamenco depende precisamente de esos corazoncitos que escuchan discos antiguos, que intentamos descifrar qué decían los maestros para trasladarlo a las nuevas generaciones".

Se ha referido además, muy ilusionada, a la gira que realizará desde diciembre con la soprano vasca Ainhoa Arteta, fusionando sus voces, con una primera cita que arrancará en Jerez de la Frontera (Cádiz), en la que será la primera experiencia de ese estilo entre ambas, con la música navideña como nexo.

La gira se denominará "Qué suenen con alegría", y ha dicho que espera "disfrutar lo máximo posible y aprender de ella, porque aparte de una maestra y un ser grandioso en el escenario, tiene un corazón que es para comérselo".

"La gente con corazón me puede, me enamora y me entusiasma y estoy segura de que con ella van a pasar cosas muy bonitas", ha terminado.

En Arahal protagonizará la cita culminante de un festival dedicado a la figura del guitarrista sevillano Rafael Riqueni, con un programa que contempla figuras como las de Pedro El Granaíno, Pastora Galván, María Terremoto o Isabel Bayón.

Rafael Riqueni recibirá el próximo sábado el galardón 'Verde que te quiero verde', el máximo premio honorífico del festival arahalense.