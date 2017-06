La I Copa del Rey se hace 'cuarentona' y TVE homenajea al Betis

Sevilla, 13 jun (EFE).- La I Copa del Rey que ganó el Real Betis al Athletic de Bilbao en 1977 en una épica e inacabable tanda de penaltis cumplirá cuarenta años el 25 de junio y la efemérides será recordada por el programa 'Conexión Vintage', del Canal Teledeporte de TVE el próximo jueves a las 23.15 horas.

El Rey Juan Carlos le entregó al capitán bético, Juan Manuel Cobo, el primer trofeo con su nombre y título tras un partido que figura por derecho propio en el mejor imaginario del Betis y que, tras acabar la prórroga con empate a dos, se decidió a los penaltis en una tanda marcada por derecho propio con el nombre del portero, José Ramón Esnaola.

Era una España en la que aún había pocas televisiones en color, que se popularizaron en el Mundial de Argentina de 1978, aunque esta final sí se pudo ver en los colores rojiblancos y verdiblancos de los dos equipos que se la disputaron y en la que el gato al agua se lo llevó el Betis entrenado por Rafael Iriondo.

Los de San Mamés, dirigidos por Koldo Aguirre, contaban en sus filas con nombres míticos como Iríbar, Alexanco, Villar, Irureta, Dani o Txetxu Rojo, mientras que el Betis formó con una de las alineaciones que aún se recitan de memoria: Esnaola, Bizcocho, Sabaté, Biosca, Cobo, López, Alabanda y Cardeñosa, Megido, Benítez y García Soriano.

Eran copas en las que no podían jugar extranjeros, lo que hizo que no la disputaran por parte bética el holandés Gerrie Mühren, ni el entonces apátrida, aunque húngaro, Attila Ladinsky, ni otros nombres como Rafael Gordillo, quien no pudo jugar por haber disputado el torneo con el filial bético.

Sí la celebró desde el banquillo y a hombros de sus compañeros uno de los grandes del beticismo y que entonces estaba ya de retirada, el coriano Rogelio Sosa.

Javier López igualó las dos ventajas bilbaínas logradas por Carlos y Dani, y el héroe final de la final fue Esnaola, quien le marcó el penalti que le tocó al 'Chopo' Iríbar y le detuvo a éste el definitivo, el que valió el título que conmemorará el espacio dirigido por el periodista Paco Grande.

El Betis ha informado hoy en su web de estos espacios conmemorativos de un triunfo "que ya figura en el territorio de la leyenda" y que, por ello, será recordado por la entidad verdiblanca en diversos "actos que honren tan decisiva conquista".

De ese día, parte uno de los cánticos más asolerados de la afición bética: "arriba, arriba, arriba, arriba el Betis campeón, somos campeones de España en el Vicente Calderón", estadio en el que volvió a serlo en 2005 ante el Osasuna de Pamplona.