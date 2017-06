Podemos ofrece a Díaz alianzas concretas a cambio de cerrar el acuerdo con Cs

Sevilla, 12 jun (EFE).- Podemos ha ofrecido hoy a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, alianzas concretas para sacar adelante los presupuestos de 2018 y crear un "dique de contención" contra las políticas del Gobierno del PP, acuerdos que ha vinculado a que "cierre" el acuerdo con los "nuevos liberales" de Ciudadanos (Cs).

Seis días después de que la secretaria general, Teresa Rodríguez, afirmara en el Parlamento que no pactaría con el PSOE-A porque "no se fía de él" y de que no gobernaría con los socialistas "ni muerta", Podemos ha planteado que está dispuesto a llegar a "alianzas puntuales" con la presidenta Díaz para que "cambie sus políticas 180 grados" y ante "su falta" de proyecto para Andalucía.

Desde una posición "constructiva", el secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez, ha hecho este ofrecimiento en rueda de prensa, en la que ha situado la primera propuesta en negociar y llegar a un acuerdo sobre los presupuestos andaluces de 2018.

El objetivo es aplicar políticas que sean un "dique de contención" contra la políticas del Gobierno del PP, ha destacado.

No obstante, el dirigente de la formación morada ha invitado también a la presidenta a "cerrar" los acuerdos que mantiene con Ciudadanos, a "acabar" con la "hipoteca naranja de los nuevos liberales".

Pérez ha avanzado además que su partido tiene preparado un "paquete legislativo" que se presentará la próxima semana en el Parlamento andaluz.

Entre las iniciativas, la formación morada ultima seis propuestas de ley sobre las cuentas claras y abiertas de la Junta o la reforma del Reglamento del Parlamento para "acabar" con las dietas de los diputados "sin justificar" y la censantías "desorbitadas".

A éstas se sumarán la ampliación de la conciliación familiar, una reforma para que el Gobierno andaluz tenga que someterse al control del Parlamento estando en funciones y leyes para crear un registro de vivienda pública y un protocolo antidesahucios, así como otra sobre la protección animal.

Del balance de los dos años del Ejecutivo autonómico, Pérez ha sostenido que se ha caracterizado por la "parálisis" y ha cuestionado que Díaz lo haya cambiado cuando hasta hace "poco decía que iba bien".

Sobre el nuevo Gobierno socialista ha recurrido al símil futbolístico para asegurar: "Cualquier aficionado sabe que, por mucho que se fichen nuevos jugadores, si se mantiene a un mal entrenador se acaba haciendo el mismo juego".

Por ello, Podemos cree que lo que necesita el Ejecutivo es "terminar con los recortes y no más de lo mismo, caras nuevas que vienen a reafirmar el proyecto de Díaz".

En este sentido, se ha preguntado qué va a pasar con políticas como el empleo, la sanidad y la educación, las "principales" preocupaciones de los andaluces, y ha opinado que los cambios en estas consejerías "dan la razón" a los que han defendido los servicios públicos en las manifestaciones del último año.