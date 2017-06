Marc Gual espera ahora "tener oportunidades en el primer equipo"

Sevilla, 11 jun (EFE).- El delantero del Sevilla Atlético Marc Gual ha manifestado que, aunque cuenta con alguna oferta de Primera, tiene "contrato hasta junio de 2019" y que estaría encantado de gozar de "oportunidades en el primer equipo", con el que espera "debutar".

Gual ha señalado, en declaraciones a Efe, que los catorce goles que ha marcado, quince si le conceden un tanto litigioso que le marcó al Córdoba, "son muchos", sobre todo porque empezó "la temporada en otro equipo y en otra categoría", pues fue fichado el pasado octubre procedente del Espanyol B (Segunda B).

"Yo soy delantero, así que quiero aportar goles. Gracias a los goles que he marcado he podido ayudar. Me marché del Espanyol a un equipo de superior categoría y también tengo que estarles agradecido por la oportunidad que me dieron de salir. Ha sido para mí un año de cambios, pero a mejor", ha añadido el ariete catalán.

El goleador del filial sevillista ha admitido que le "costó la adaptación al llegar pero gracias a la ayuda de los técnicos y compañeros" ha podido "terminar bien la temporada", pues ha marcado once tantos en las diez últimas jornadas.

Marc Gual ha admitido que "al empezar, nadie esperaba" que el Sevilla Atlético hiciese "esta temporada", a la que pone "una nota muy buena" -el equipo sumó 53 puntos y se situó en la mitad de la tabla- que espera que le sirva para "hacer la pretemporada en Japón con el primer equipo", una vez que haya aprovechado estas semanas "para desconectar y descansar".