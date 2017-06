Zoido asegura a los padres de Marta del Castillo que seguirá la búsqueda

Sevilla, 10 jun (EFE).- El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado hoy que la búsqueda del cadáver de Marta del Castillo seguirá, una promesa que ha hecho a los padres y familiares de la joven durante la inauguración de una plaza en su memoria.

Durante su intervención en la inauguración de los "Jardines Marta del Castillo", una zona verde en el residencial donde vivía la joven, Zoido se ha dirigido a la familia para decirles: "seguiremos buscando a Marta", aunque no ha precisado cuándo ni dónde.

Ha subrayado el cambio en el código penal, "aunque no fue por unanimidad", para que así si se repite un caso similar "que no vuelva a suceder lo que sucedió y que no salga ni tan fácil ni sean tan leves las consecuencias".

"Hoy, más que nunca, todos somos Marta y todos buscaremos a Marta", ha dicho el ministro, seguro de poder encontrar su cuerpo, para "ayudar a una familia, que ya lleva demasiados años sufriendo".

Por su parte, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha dicho que el de hoy es "un acto de cariño, de toda la gente que ha sufrido" y que está viviendo este proceso "con consternación y con la dureza que en sí mismo tiene".

Ha manifestado que "Sevilla no va a olvidar nunca a Marta del Castillo, tampoco a sus familiares, y si este modesto y humilde reconocimiento sirve para que todo eso esté siempre ahí, que así sea".

En nombre de la familia ha intervenido el abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, visiblemente emocionado, para agradecer "de corazón y eternamente" el apoyo.

El acto ha sido abierto y cerrado con la intervención de una banda de cornetas y tambores, dada la gran afición que Marta del Castillo tenía por la Semana Santa, y a él han acudido, además de decenas de personas a título personal, representantes de hermandades, asociaciones de vecinos y distintas entidades.

La rotulación de esta plaza fue una decisión aprobada en junta ordinaria de la asociación de vecinos de la barriada donde vivía Marta el pasado 6 de marzo.