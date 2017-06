Participa Sevilla abre proceso alternativo al pacto con PSOE en Ayuntamiento

Sevilla, 10 jun (EFE).- Participa Sevilla, partido que mantiene un pacto con el alcalde socialista de la capital andaluza, Juan Espadas, ha anunciado hoy que inicia un "proceso alternativo" a ese acuerdo, tras el desalojo de trabajadores de la limpieza el pasado miércoles de instalaciones municipales.

En declaraciones a los periodistas tras una asamblea celebrada hoy pero que se había programado con anterioridad a los hechos, la portavoz de Participa, Susana Serrano, ha dicho que se han evaluado "todos los cumplimientos y sobre todo los incumplimientos" de los acuerdos de legislatura, para definir al PSOE como "el partido de las medias verdades, y la desidia", algo que les han transmitido colectivos, "ese hartazgo y esa necesidad de cambio".

Sobre el acto del pasado miércoles, que ha definido como un "desalojo injustificado", ha indicado que "empieza un proceso de decisión, de poner encima de la mesa otras alternativas" con respecto a su postura en el Ayuntamiento.

"La gente no quiere más mentiras. Nos vamos a tomar un tiempo para consultar a todas las personas que quieran plantear opciones no en la misma línea de colaboración, para desenmascarar a un partido que no está cumpliendo ni su propio programa", ha dicho, para concluir con que "esto no va a ser una pataleta ni una improvisación".

Los hechos denunciados por Participa ocurrieron cuando varios trabajadores contratados intermitentemente entre 2013 y 2016 por la empresa pública de limpieza en Sevilla irrumpieron en el interior del Ayuntamiento de Sevilla con objetos que no habían pasado los controles de seguridad.

En un desalojo en el que tres policías resultaron heridos, la propia portavoz de Participa asegura que sufrió heridas al estar apoyando a los trabajadores.