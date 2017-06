Elías Bendodo: "Tengo una clara vocación municipal"

Málaga, 10 jun (EFE).- El portavoz del PP andaluz y presidente del partido en Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que tiene una "clara vocación municipal", ya que considera que en este ámbito se produce la "política real, del ciudadano, del barrio a barrio" y es donde más puede aportar.

Bendodo ha hecho esta afirmación a Efe al ser preguntado si se vería formando parte de un hipotético gobierno de la Junta del PP con Ciudadanos, una coalición de la que sostiene que puede salir el próximo Ejecutivo andaluz.

El dirigente popular, que fue investido presidente de la Diputación malagueña con el apoyo de Ciudadanos, ha dicho que no se plantea "ahora mismo" esa opción, y que "de momento" tiene vocación municipal.

Sobre la posibilidad de que releve al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP) -quien ha anunciado que no será candidato en 2019-, Bendodo ha indicado que está a disposición del partido, pero ha insistido en que "no es el momento de anunciar el nombramiento de ningún candidato porque no está decidido".

"Eso tocará en mayo de 2018", ha manifestado el presidente del PP de Málaga, quien ha restado importancia a que no se haya producido un apoyo expreso a su posible candidatura por parte del actual regidor.

Ha asegurado que mantiene unas relaciones "cordiales, fructíferas y de plena sintonía" con Francisco de la Torre, con quien habla dos o tres veces por semana y coincide en muchos actos oficiales, y del que continúa "aprendiendo".

En cuanto al calendario para la designación de los candidatos a las alcaldías, ha explicado que en la pasada junta directiva provincial se pusieron "manos a la obra" y ya han convocado 25 congresos locales, un proceso que culminará en mayo de 2018 con la elección de los 103 aspirantes en la provincia.

"Hasta entonces no vamos a hacer nada", ha asegurado Bendodo, quien ha reconocido que muchas personas, al saber que De la Torre no va a aspirar a la reelección han dicho que tiene "cierta lógica que (él) pueda ser candidato" al haber sido concejal del Ayuntamiento y número 2 en la lista municipal del PP.

"Soy un hombre de Málaga y después soy del partido. A partir de ahí ya iremos construyendo", ha declarado el líder del PP malagueño, quien ha añadido: "estaré donde me digan los malagueños y mi partido, en ese orden".