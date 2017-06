Moreno: nuevo Gobierno responde a necesidades del PSOE, no a las de Andalucía

Málaga, 9 jun (EFE).- El presidente del PP en Andalucía y líder de la oposición en el Parlamento regional, Juanma Moreno, ha dicho hoy que el nuevo Gobierno andaluz está conformado "acorde a las necesidades del PSOE-A, no a las del conjunto de los andaluces", por lo que le desea "suerte, porque la van a necesitar visto lo visto".

El líder popular ha manifestado durante su intervención en la clausura del Foro del Agua de su partido que se trata de un Ejecutivo "de prietas las filas, porque la señora Díaz ha vuelto a tirar de militantes socialistas y a hacer equilibrios interiores en su propio partido de cara al congreso".

Moreno también ha lamentado que la presidenta "no haya tenido capacidad de atraer el talento" de Andalucía con la elección los nuevos consejeros, pues no han sido escogidos por ser "los profesionales independientes a su Gobierno que podrían aportar no solamente su conocimiento, sino también equilibrio político.

Es -en su opinión- "una crisis de gobierno con mucha improvisación, consecuencia de una enorme ansiedad tras la derrota en las primarias de su partido" que se reflejan en el nombramiento de Valderas como "comisionado 'interruptus' durante prácticamente 48 horas", el rechazo de la izquierda "y esta crisis tan precipitada".

Juanma Moreno se ha visto "sorprendido con esta crisis de Gobierno con nocturnidad", pero se alegra "de que la señora Díaz haya entendido el mensaje transmitido en las últimas semanas ante la incapacidad que ella misma ha mostrado en su gestión de rodearse de personas nuevas, de un nuevo equipo".

Por su parte, el portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha indicado que Susana Díaz "no se da cuenta de que por mucho baile de consejeros que haga, la que falla es ella ".

"Las crisis internas pasan factura", ha resumido el portavoz popular.