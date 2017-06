PP-A aboga por gran pacto por el agua para no usarla "como arma arrojadiza"

Málaga, 9 jun (EFE).- El presidente del Partido Popular andaluz, Juanma Moreno, ha abogado hoy por un gran pacto regional por los recursos hídricos, pues "es importante dejar de utilizar el agua como arma arrojadiza", que se vea acompañado de un plan de lucha contra la sequía y un plan estratégico sobre el regadío sostenible.

El líder popular ha dicho durante su intervención en el Foro del Agua de su partido que quizás se trate de una propuesta "ilusa ante la falta de actitud de Susana Díaz", pero plantea "un pacto por el agua en el que podamos hacer el diseño, la planificación y la ejecución del agua en Andalucía para los próximos veinticinco años".

Moreno ha reivindicado la ejecución "de todas las infraestructuras declaradas de interés", así como la inversión "de manera inmediata y transparente en el canon del agua, para afrontar la planificación detallada para los próximos dos años".

"En definitiva, Andalucía necesita una política del agua rigurosa, con mayor cumplimiento, con respaldo político suficiente y con más transparencia", ha valorado.

La región de toda Europa "que sufre la mayor amenaza para su futuro con respecto a la demanda de agua", Andalucía, tiene por delante "un desafío que no es para dentro de cien años, es un desafío que hay que abordar ya".

El presidente del PP-A no ha querido "vender ninguna moto. Es evidente que el modelo de la gestión del agua debe contar con la aportación de todos los sectores implicados, con una visión integral, no particular", porque actualmente la comunidad cuenta "con un modelo irreal, elaborado de espaldas a esos sectores".

El agua "tiene que ser desarrollo, además de medio ambiente. El agua es una enorme oportunidad de crecimiento y desarrollo de esta tierra, y debe ser el centro de la agenda política".

"En la tierra más seca de toda España no ha surgido, en los dos años que llevo en el Parlamento andaluz, ni una vez. Pues que sepan que el agua da dignidad, empleo, patrimonio y cohesión social", ha señalado Moreno.

La sequía, el cambio climático y la no sostenibilidad de los recursos hídricos "no garantizan la demanda de futuro", por lo que ha pedido a la Junta "cumplir con lo que esté planificado" y "trabajar con una diligencia impropia del Gobierno autonómico".

"Un gobierno que no esté comprometido con el presente y futuro del agua es un gobierno de espaldas al desarrollo de su comunidad", ha asegurado.

Según el dirigente popular, Andalucía "recorta en materia de agua": en el periodo entre 2013 y 2017 se redujo el presupuesto a esta materia "un 31,5 por ciento. Un total de 106 millones de euros menos cuando hay más necesidades".

Juanma Moreno ha apuntado que "casi 8 euros de cada 10 destinados a inversión en agua no se han invertido. De cada 100 euros en saneamiento y depuración, la Junta de Andalucía pone 20 céntimos".

"Hay una falta de cumplimiento. Para poder cumplir hay que empezar por invertir y presupuestar. No pintar una serie de propuestas que después quedan en papel mojado".