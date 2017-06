El SUP pide unos 90 policías más para Melilla, 50 de ellos para la frontera

Melilla, 8 jun (EFE).- El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reivindicado hoy la falta de medios humanos que sufre la Policía Nacional en Melilla, donde ha considerado necesario reforzar la plantilla con unos 90 efectivos, medio centenar de ellos para el control de la frontera con Marruecos.

En declaraciones a los periodistas, la secretaria general del SUP a nivel nacional, Mónica Gracia, ha señalado que la Jefatura Superior de Policía de Melilla precisa de un refuerzo de entre 30 y 40 efectivos, mientras que en los pasos fronterizos serían necesarios entre 40 y 50, dada la carga de trabajo que tienen.

En este punto, ha recordado que en 2015, la Policía en Melilla tramitó casi 5.000 solicitudes de asilo, y España es el país de Europa con más peticiones, un trabajo que "recae sobre las espaldas de los funcionarios", que además pertenecen al cuerpo policial peor pagado del Estado.

Respecto a la polémica sobre la limitación del comercio atípico, la máxima responsable del SUP ha dicho que existe un "interés político" en este asunto, ya que a su juicio no se está teniendo en cuenta que los porteadores de mercancías son "personas humanas que tienen que tener unos derechos", pero en este caso "prevalecen intereses de otro tipo y no los verdaderamente reales".

La Comisión Ejecutiva Nacional del SUP, que se ha desplazado a Melilla para asistir al sexto congreso regional del sindicato, se desplazará esta tarde a los pasos fronterizos para ver su situación y ha avanzado su intención de elaborar un informe que presentarán a la Comisión Nacional de Riesgos Laborales.

En caso de que no se tenga en cuenta, ha afirmado que acudirán a denunciar al Juzgado de lo Social.